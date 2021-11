Le lien inconnu entre Encanto et That 70s Show

Disney Il a encore une autre première pour toute la famille et il pourra être vu dans les salles à partir de jeudi prochain : Charme. Pour le public colombien ce sera plus que spécial : l’histoire se déroule au milieu de la jungle colombienne et est traversée par de nombreux éléments de la culture locale, comme les arepas dans la cuisine ou les capybaras que l’on peut voir à l’extérieur. De la comédie musicale, Lin-Manuel Miranda avait beaucoup à voir avec la mise en forme des chansons sur toute la bande originale.

Ce qui est frappant dans le film, c’est le lien qu’il entretient avec une vieille sitcom bien-aimée de la fin des années 90, Ce spectacle des années 70. La fiction créée par Marc Brésil, Bonnie tourneur et Terry tourneur a montré un groupe d’adolescents dans les dernières années de l’école, alors qu’ils traversaient cette étape de croissance au milieu des années 70, avec des références à la guerre de Corée, la crise économique et même la première de Guerres des étoiles.

L’un des acteurs qui faisait partie de la série comique était Wilmer Valderrama, qui a également été choisi par Disney pour faire partie du casting de Charme. L’acteur qui a su être Fez au Ce spectacle des années 70 est en charge de l’interprétation Augustin, le père de Mirabel, la protagoniste. Dans une interview à l’émission Jimmy Kimmel, Valderrama souligné qu’il s’agissait du 60e film produit par Disney et que c’était un « honneur » pour lui d’en faire partie et a reconnu avoir « pleuré » pour faire partie de l’histoire avec des productions telles que Blancheneige et Le roi Lion.

Que voulait dire Fès ?

La grande inconnue qui est restée dans l’histoire de Ce spectacle des années 70 était de savoir quel était vraiment le nom de Fez, le caractère de Wilmer Valderrama. L’origine du surnom l’avait Bonnie tourneur en tant que protagoniste et avait à voir avec un acronyme qu’il a vu dans son université, où il a été précisé qu’un étudiant était un étudiant d’échange. Dans ce cas, il n’était pas écrit comme « FEZ » sinon comment « FES » et cela signifiait Etudiant en échange étranger (Étudiant étranger).

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, Brésil Cela a également révélé la raison pour laquelle il n’a jamais été dit de quel pays était le personnage. Après avoir précisé qu’il ne révélerait jamais la nationalité de Fez, il a compté : «Je voulais faire n’importe quelle blague culturelle possible. Si je leur donnais un pays, ils me traiteraient de raciste ».

