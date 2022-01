Le lien inattendu entre le livre de Boba Fett et les parcs et loisirs

Le livre de Boba Fett, la série de Disney +, a enthousiasmé le monde du fandom après son premier épisode qui a été très bien accueilli par la critique spécialisée. Des séquences d’action superbement conçues, des effets visuels de premier ordre et des personnages charismatiques font du spectacle un incontournable tous les mercredis. Maintenant, les fans d’une autre série ont remarqué un détail lors du premier volet de ce programme.

Oui, les adeptes de Parcs et loisirs ils se souvenaient d’un vieux chapitre de ce spectacle dans lequel Garth Blundin (Patton Oswald) décrit une séquence très similaire à quelque chose que nous avons vu dans Le livre de Boba Fett. Dans ce cas, il s’agit d’une idée de ce qui serait Star Wars : Épisode VII, et évoque l’évasion de Boba Fett du monstre Sarlacc, une situation que nous avons vue dans sa propre émission la semaine dernière.

Boba Fett et une coïncidence frappante

Dans le cadre de son discours à « Article deux », épisode 19 de la cinquième saison de Parcs et loisirs, Garth propose que JJ Abrams commence l’épisode VII comme ceci : « Depuis les soleils jumeaux de Tatooine. Nous approchons maintenant de l’embouchure du Puits de Sarlacc. Après une pause, le gant mandalorien blindé de Boba Fett s’accroche au sable à l’extérieur du Puits de Sarlacc et le redoutable chasseur de primes sort de la gueule de la bête des sables.

Il est clair qu’il y a une similitude entre ce dialogue de Parcs et loisirs et ce que nous avons vu dans Le livre de Boba Fett. Dans la série de Disney +, Boba est à l’intérieur de Sarlacc et prend son souffle dans l’armure d’un Stormtrooper mort, puis utilise son lance-flammes pour se frayer un chemin à travers les sables chauds de Tatooine. Enfin, on voit sa main sortir à quelques mètres du navire de Jabba The Hutt.

Même le sien Patton Oswalt fait référence à cette étrange coïncidence : « Dire que je suis excité, c’est le mettre à la légère. Et oui, Le Livre de Boba Fett est génial. De rien », a fait remarquer l’acteur. Si l’idée de l’évasion de Boba du Puits de Sarlacc n’est pas nouvelle, la similitude de la séquence de la série avec le dialogue de Garth est frappante. Y aura-t-il de la place pour d’autres idées ? Un croisement entre merveille Oui Guerres des étoiles, une version robotisée de Chewbacca et un combat entre Luke Skywalker et Hannibal Lecter.

