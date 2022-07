Le lien entre Stranger Things et un classique d’Arnold Schwarzenegger

Netflix

La série Netflix créée par les frères Duffer a beaucoup de clins d’œil aux années 1980. Parmi eux, il y a deux points clés qui remontent à un film d’action de 1987.

©IMDBLa série est née en 2016.

Une grande partie du succès choses étranges avait quand il a atterri à Netflix C’était non seulement lié au fait qu’à l’époque, c’était la seule plateforme de streaming du marché, mais c’était aussi passé par le nombre de clins d’œil qu’elle avait pour les années 80. La série créée par les frères duffer non seulement une tentation pour les plus petits, à cause de l’aventure qu’il racontait, mais invitait aussi les adultes à le voir et à découvrir des milliers de œufs de Pâques.

Parmi les détails les plus importants de choses étranges apparaît celui qui est lié à la production qui a popularisé Netflix avec un classique des années 80 mettant en vedette Arnold Schwarzenegger. Il est à noter que nous ne parlons pas de terminateurun film qui a également eu sa référence dans la troisième saison avec l’apparition de l’armée soviétique nommée Grigoriqui ressemblait à une autre version du T-800.

Le film auquel choses étranges référencé créé en 1987 et est intitulé Prédateur. Il y a un lien très marqué avec cette production que l’on pourrait penser dès la créature, avec l’apparition du premier démogorgon et comment cela pourrait ressembler à l’extraterrestre qu’il a affronté dans sa façon de tuer des humains Arnold Schwarzenegger Il y a 35 ans, lorsqu’il s’est mis à la place de Néerlandais.

Il y a deux personnages qui font partie du premier film de Prédateur qui donnent des noms à deux aspects centraux de choses étranges. D’une part, nous devons parler de Jim Hopperqui dans la série Netflix Est interprété par David Harbour et dans le film de 1987, il apparaît comme un soldat qui Néerlandais connu mais dont le spectateur ne voit que les restes laissés par l’extraterrestre. l’autre est faucons: le nom de la ville fictive de la série est associé à celui du personnage qu’elle incarne Shane Noir dans le film des années 1980.

+Quand Stranger Things reviendra-t-il

Avec la finale acclamée de la quatrième saison, dont la première a eu lieu le 1er juillet, le compte à rebours commence maintenant pour voir le cinquième et dernier épisode de choses étranges. Officiellement confirmé, il n’a pas encore fini d’être écrit par les frères duffer il n’a donc pas commencé à tourner non plus et il n’y a pas de date estimée pour le début de la production. Ce qu’on sait, c’est que Netflix Il ne sortira qu’en 2024 et ce sera très probablement pour juillet de cette année-là, comme toutes les saisons à l’exception de la deuxième et de la première moitié du quatrième.

