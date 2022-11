Le lien entre A Strange World et The Day After Tomorrow

Disney

Le 24 novembre, un nouveau film d’animation Disney réalisé par Don Hall, responsable de Raya et le dernier dragon.

© IMDbUn monde étrange.

Après avoir dirigé Raya et le dernier dragonun Salle Don il avait la responsabilité de diriger les fils d’un nouveau projet de Disney. Il s’agit de un monde étrangeune production qui sortira sur grand écran avant la fin du mois de novembre, le jeudi 24, et qui espère faire sensation pendant les fêtes de fin d’année (aussi bien le jour de Thanksgiving aux États-Unis que le Noël dans le reste du monde).

Dans un monde étrange on verra les cladesune famille d’explorateurs qui, après la disparition du patriarche, Jäger Cladese détourne des aventures en territoires inconnus. Chercheur Clade il choisit de se consacrer au monde des cultures sur sa nouvelle ferme familiale. Cependant, une mission le conduira dans un endroit totalement inconnu, dans le but de sauver la planète, et là il retrouvera son père, que l’on croyait mort.

Le nouveau film de Disney caractéristiques de sa distribution vocale originale avec des personnages Gabrielle Union (Victoires volées), Dennis Quaid (Jeu de jumelles) et Jake Gyllenhaal (Donnie Darko). En plus de partager deux des protagonistes de Après-demaina un autre point de contact avec la production de 2004 qu’il a dirigée Roland Emmerich et s’est concentré sur la façon dont le changement climatique a laissé New York couvert de neige et jonché de morts.

Dans une interview avec regarde qui j’ai trouvé, Dennis Quaid il était chargé de relier les deux films. En plus de répéter comme père de Jake Gyllenhaal dans la fiction dans cette nouvelle histoire de Disneypour Quaid Il y a un autre détail qui ne peut être négligé. D’après ce qu’il a dit, les acteurs se sont souvenus de ce projet qu’ils ont tourné ensemble il y a près de deux décennies. La différence est que le rôle du héros est inversé : alors que dans Après-demain est le caractère de Quaid celui qui part à la recherche de son fils, ici c’est l’inverse, c’est Chercheur (le caractère de gyllenhaal) celui qui part à la recherche de son père.

+Où pouvez-vous voir Le jour d’après

Au cas où vous voudriez donner jouer à ce film de 2004 réalisé par Roland Emmerich, il existe une plateforme qui vous en garantit l’accès. Si vous êtes en Amérique latine, vous pouvez le voir à travers Étoile+. Si vous êtes en Espagne, en revanche, vous devez aller jusqu’au bout Disney+. Bien que ce film catastrophe n’obtienne qu’un taux d’approbation de 45 % en Tomates pourriesest un classique du début du nouveau millénaire, qui dure un peu plus de deux heures.

