Le lien d’Adele avec les films Marvel

LEGO® Marvel Le Gant de l’infini (76191)

Cette reconstitution en briques LEGO de l'emblématique Gantelet de l'infini présenté dans le film Avengers des Marvel Studios : Infinity War et Avengers : Les films Endgame sont certains d'attirer l'attention et l'intérêt partout où ils sont exposés. Avec des doigts mobiles, ce gantelet de Thanos comporte des pierres d'infinité aux couleurs vibrantes et une tablette descriptive fixée à une base solide.Le modèle de gant doré à collectionner Thanos du film Marvel constitue un défi de construction passionnant. Cet article de collection Marvel pour adultes est un excellent cadeau pour les Avengers, un cadeau de Noël ou un cadeau personnel pour tout amateur de modélisme ou un fan adulte de l'univers Marvel.Échappez au monde occupé et plongez dans le plaisir relaxant des jeux de construction LEGO pour adultes, parfaits pour tous ceux qui s'intéressent à la construction créative ou à la culture des bandes dessinées.L'étonnant gantelet d'infini LEGO® Marvel (76191), qui se construit et s'expose, capture à jamais le style captivant du film Avengers de Marvel Studios : Infinity War et Avengers : Les films Endgame.Cette authentique recréation en briques LEGO® dorées de l'emblématique Gantelet de l'infini comprend des pierres de l'infini colorées et un support solide comportant une tablette descriptive.Ce modèle de 590 pièces donne aux fans adultes de Marvel l'occasion de se plonger dans la construction créative et de recréer l'une des armes les plus reconnaissables et les plus dévastatrices de la culture des bandes dessinées.Cette pièce exceptionnelle, qui se construit et s'expose, est un excellent cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël ou un cadeau personnel pour tout amateur de modélisme ou tout adulte fan de l'univers Marvel.Mesurant plus de 12,5 pouces. (31 cm) de haut, 5 in. (13 cm) de large et 4 in. (11 cm) de profondeur, ce modèle fascinant constitue une pièce de conversation attrayante, qu'il soit exposé dans votre maison ou sur votre lieu de travail.Cet hommage impressionnant à l'attrait durable de Marvel offre une expérience de construction satisfaisante, avec pour résultat une pièce d'exposition intemporelle qui ne manquera pas d'être le centre d'attention et de susciter des commentaires admiratifs.Les instructions de haute qualité et faciles à suivre vous permettent de vous lancer dans ce projet de construction fascinant dès l'ouverture de la boîte.La gamme de jeux LEGO® créée pour les adultes est conçue pour offrir une expérience de construction et d'exposition satisfaisante qui captivera tout amateur de modélisme.Les kits de construction LEGO® répondent aux normes de qualité rigoureuses de l'industrie pour garantir qu'ils sont cohérents, compatibles et qu'ils se connectent et se démontent parfaitement à chaque fois - il en est ainsi depuis 1958.Les composants LEGO® sont lâchés, chauffés, écrasés, tordus et analysés pour s'assurer qu'ils répondent à des normes de sécurité mondiales strictes.Âge : 18+Nombre de pièces : 590