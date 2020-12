Le lien caché de Twisted Sister Star avec le hit de Noël de Céline Dion

Twisted Sister a une longue histoire dans le monde de la musique rock, et ils ont explosé à une époque où les vidéos de MTV ont commencé à régner sur les téléviseurs du pays. Dee Snider a dirigé le groupe célèbre pour le maquillage, les cheveux et l’hymne fort, « Nous ne le prendrons pas. »

Le groupe a même créé une vidéo sur le thème des zombies qui a été bannie de MTV. Sachant ce que les fans savent sur le groupe de heavy metal – et Snider -, il peut sembler assez incroyable que leur chef soit responsable de l’une des plus grandes chansons de Noël de Céline Dion.

Dee Snider de Twisted Sister en première pour «The Last Sharknado: It’s About Time» | David Livingston / Getty Images

Une partie de l’histoire de Twisted Sister comprend un album de Noël

Après dix ans de broyage et quelques ruptures, Twisted Sister a explosé au début des années 80. Snider s’est imposé comme un formidable auteur-compositeur et est devenu le visage du groupe.

Le groupe a vendu des millions de disques, mais a admis que des problèmes internes ont entraîné des retombées. Ils se sont de nouveau séparés au début des années 2000, en tournée et en faisant de la musique.

En 2006, Twisted Sister a abandonné Un Noël tordu, un album de 11 titres qui présentait leur interprétation unique de classiques tels que «Silver Bells», «Deck the Halls» et «Have Yourself a Merry Little Christmas».

Ils ont même sorti des vidéoclips et ont fait une courte tournée pendant la saison des fêtes pour clôturer ce qui était censé être leur course en tant que groupe.

Mais avant qu’ils ne soient inspirés pour faire leur version rock des favoris de Noël, Snider a écrit une chanson qui a fini par être reprise pour une autre pop star.

Dee Snider a écrit une chanson pour Céline Dion

En 2014, Snider est apparu sur le Parler c’est Jéricho podcast pour discuter de sa carrière, de son émission de Broadway, et cette fois, il a écrit un morceau qui a ensuite été chanté par Céline Dion.

Selon Ultimate Classic Rock, Snider a déclaré qu’il l’avait initialement écrit pour sa femme qui avait spécifiquement demandé une chanson de Noël. Il a fallu quelques coups de coude, mais il l’a fait. Le dilemme? Il a dit que c’était hors de sa portée, alors il a embauché des chanteurs pour l’enregistrer comme un cadeau et l’intitulé à l’origine «God Bless Us Everyone».

L’un des ingénieurs qui y ont travaillé – Ric Wake – a également travaillé avec Dion. Il a appelé Snider quelques années plus tard et a dit que Dion voulait reprendre la chanson, ce à quoi Snider a répondu: «Sait-elle qui l’a écrit?»

Après avoir appris que Dion ignorait ses origines, il a dit au producteur: «Ne lui dites pas que Satan a écrit une chanson de Noël!

Ils ont gardé ces informations secrètes et elle a enregistré la chanson sous le titre «La magie du jour de Noël». Snider ne se souciait pas si elle changeait le titre et demandait à Wake de le mettre sur l’album. Cela s’est avéré être une sage décision.

Comment Snider attribue à la chanson l’avoir aidé

Snider a déclaré à l’animateur de podcast que le projet s’était vendu à huit millions d’exemplaires pour Dion et que la chanson avait également été placée sur l’album de Noël de Rosie O’Donnell. Il a dit qu’en raison de son succès, ils appellent sa maison «La maison construite par Saint Céline».

De plus, Snider a plaisanté en disant qu’elle avait entendu dire qu’il était l’auteur du succès des années plus tard et qu’il «était très confus». Apparemment, Dion a demandé: «Celui avec le maquillage? Avec l’os? Il est reconnaissant de la façon dont les choses se sont déroulées car c’est une chanson qu’il a écrite qui n’a jamais été destinée à être rendue publique.