Le libre arbitre, la magie qui caresse notre ego

Libre arbitre. Le choix si célèbre que nous avons tous, en théorie. Nous choisissons quoi faire de notre vie et où nous voulons diriger notre attention. Cela nous rend responsables des résultats que nous récoltons dans nos vies. Mais avons-nous vraiment ce choix? Est-ce que toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie étaient celles que vous vouliez vraiment? Dans ce texte, je veux vous montrer à quel point nous avons limité notre libre arbitre et où se situe réellement notre liberté d’action.

Après tout, qu’est-ce que la liberté? Ce concept est largement discuté en psychologie et sociologie. En termes simples, c’est la capacité de choisir l’action à entreprendre et le moment où elle doit être prise. Cependant, si nous réfléchissons à nos actions, nous pouvons voir qu’il y a toujours des attitudes que nous adoptons sur des impulsions.

Un exemple serait la personne qui va chez le médecin, qui lui conseille de ne pas manger de sucreries. Même ainsi, quand elle regarde les bonbons, elle pense qu’elle devrait les manger et que ça ne ferait pas mal un peu. Cognitivement, la personne sait que c’est mauvais pour lui, mais elle ne peut retenir l’impulsion de vouloir le bonbon.

En général, nous sommes tous comme ça. Nous avons notre esprit et notre énergie conditionnés à plusieurs facteurs. Si nous avions vraiment la liberté d’action, nous ferions tous de l’exercice, mangerions correctement et prendrions des mesures positives pour nous-mêmes. Mais cela n’arrive pas.

Mais pourquoi ne pouvons-nous pas choisir ces choses? Parce que notre esprit est conditionné. C’est une réponse très simple mais vraie. Beaucoup de choses influencent nos choix. La disposition de notre organisme, de la culture, de notre famille et de nos impulsions. Les impulsions sont la disposition conditionnée de notre esprit. On peut les voir germer quand on va au centre commercial. Les vêtements que nous trouvons intéressants le sont parce qu’ils déclenchent nos références internes.

Si nous ne comprenons pas cela, nous suivons simplement les impulsions qui nous mènent d’un côté à l’autre dans la vie. Nous regardons un objet qui déclenche quelque chose en nous, qui résonne et nous fait prendre des décisions et des actions. Nous sommes emportés par nos émotions et nos sensations. Nous ressentons quelque chose et continuons, mais nous n’évaluons pas l’aspect interne et comment notre raisonnement s’est formé.

C’est comme une personne qui a grandi tout au long de son enfance dans un environnement où on ne lui a jamais appris à exprimer ce qu’il ressent. Si on ne lui a jamais appris à faire face à des situations difficiles, il est probable qu’en grandissant, elle ne pourra pas faire face à des événements dans lesquels elle a besoin de se positionner et de parler de ses émotions.

Ainsi, elle évite ce type de situation et, lorsqu’on lui demande, elle dit qu’elle n’aime pas ça et «a choisi» de ne rien dire.

Un autre exemple est celui de la personne qui a entendu sa mère dire qu’elle n’aime pas les crevettes. Cet enfant s’identifie à sa mère et n’aime pas non plus. Mais ce n’est pas un choix, mais un conditionnement par l’expérience. Nous avons beaucoup de conditionnement de ces types.

Liberté d’esprit

Notre esprit change grâce à sa liberté. Si nous regardons 10 ans en arrière et que nous nous souvenons de qui nous étions, nous verrons que nous sommes très différents maintenant. Ce changement se produit parce que notre esprit est libre, même si nous sommes conditionnés.

La manière pour nous de manifester cette liberté est de comprendre notre intérieur, comment cela fonctionne. Apaisant l’esprit et voyant qu’il se façonne en fonction de nos expériences, nous comprenons que nos choix ne sont pas forcément les nôtres, mais des influences de plusieurs origines.

Nous pouvons calmer nos impulsions si nous apprenons à diriger cet œil intérieur. Au lieu de regarder les objets que nous voulons et de répudier les objets pour lesquels nous avons une aversion, nous pouvons voir intérieurement la raison pour laquelle les impulsions existent et comment elles se forment.

En regardant cette formation d’impulsion dans notre esprit, nous pouvons apprendre à éveiller la liberté de choisir de ne pas agir. Par exemple: si quelqu’un vous irrite, vous pouvez manifester la liberté de ne pas être affecté, de ne pas laisser l’impulsion vous porter, mais que vous avez la liberté de vous manifester.

Soit vous dirigez votre esprit et vos actions, soit vous serez motivé par vos pensées et vos émotions.