Le Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 pourrait être l’ordinateur portable 16 pouces le plus puissant

Dans la course pour fabriquer l’ordinateur portable de 16 pouces le plus puissant et le plus léger, Lenovo vient de prendre de l’avance avec son ThinkPad X1 Extreme Gen 4. Annoncé mercredi dans le cadre du MWC virtuel (normalement organisé en direct à Barcelone, en Espagne), cette refonte comprend le plus récent 11e d’Intel. -gen Tiger Lake H CPU à l’intérieur, et étonnamment jusqu’à un GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080. Il sera mis en vente en août avec un prix de départ de 2 149 €.

À titre de comparaison, le Creator Z16 de MSI propose un Tiger Lake H de 11e génération, mais s’arrête à un GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3060. Bien qu’il ne soit pas tout à fait 16 pouces, le dernier XPS 15 de Dell avec un processeur de 11e génération dépasse GeForce RTX 3050 Ti.

Bien sûr, les fans d’Apple se demandent toujours à quoi se comparerait le désormais ancien MacBook Pro 16 de la société. Considérant qu’il utilise toujours un processeur Intel de 9e génération et une Radeon Pro 5500M, arrêtez-vous là.

Garder un ordinateur portable de 19,9 mm d’épaisseur avec un processeur et un processeur graphique puissants est toujours un défi. Lenovo a déclaré qu’il utilisait une combinaison de caloducs et de chambres à vapeur, ainsi que des ventilateurs à double dérivation et des entrées d’air dans le clavier, pour garder les composants aussi froids que possible.

Lenovo Le nouveau ThinkPad X1 Extreme est doté d’un puissant RTX 3080 à l’intérieur et d’un refroidissement important.

La spécification la plus époustouflante du ThinkPad X1 Extreme Gen 4 est son poids : 3,99 livres. Non, pas 4 livres, mais 3,99, parce que quand vous êtes du côté sud de 4 livres, vous vous en vantez. Étant donné que le Creator Z16 de MSI pèse 4,8 livres, le XPS 15 de Dell atteint 4,5 livres et l’Apple MacBook Pro 16 grince à 4,3 livres, c’est vraiment impressionnant pour le ThinkPad X1 Extreme Gen 4. Même si vous ajoutez quelques onces supplémentaires pour obtenir un RTX 3080, vous êtes toujours bien en avance sur vos concurrents en termes de performances.

Lenovo Le côté droit du Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 offre un emplacement pour carte multimédia et deux ports USB-A.

N’oublions pas l’affichage. Le nouveau ThinkPad X1 Extreme propose un panneau de format 16:10 de 16 pouces disponible dans des résolutions de 3840×2400 à 600 nits à 2560×1600 à 400 nits, avec également des options tactiles.

La batterie du ThinkPad X1 Extreme est passée des 80 Wh déjà rauques du modèle précédent à un gigantesque réservoir d’essence de 90 Wh. Lenovo sait que les gens utilisent Zoom, donc l’ordinateur portable dispose d’une caméra 1080p compatible IR pour la prise en charge de la connexion faciale Windows Hello. Si vous avez fermé le volet de confidentialité, vous pouvez également utiliser le lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation.

Pour les ports, vous obtenez deux Thunderbolt 4, deux USB-A 5 Gbit/s, un lecteur de carte SD UHS-II et HDMI 2.1, ainsi qu’un son analogique. Les composants internes comprennent deux emplacements M.2 et deux emplacements DDR4 pour jusqu’à 64 Go de RAM. Les options de connectivité incluent 5G, WiFi 6 ou WiFi 6E.

