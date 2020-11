Le LEGO Star Wars Holiday Special rassemble la saga d’une manière nouvelle et hilarante

Il est temps de célébrer le jour de la vie avec un tout nouveau Spécial vacances Star Wars qui apporte l’humour LEGO et une histoire étonnamment amusante.

Cette semaine, Disney Plus lance LEGO Star Wars Holiday Special. Bien qu’il ne fasse pas exactement suite à l’original – tristement célèbre – Holiday Special, il présente des idées familières tout en sculptant un tout nouveau territoire.

J’ai eu la chance de le vérifier un peu tôt et je l’ai vraiment apprécié. Ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais, mais le résultat est un tas de plaisir qui peut être apprécié avec toute la famille à peu près à tout moment de l’année. Ici, je vais décomposer certaines de mes pensées, ainsi que les connexions soignées, alors méfiez-vous des spoilers potentiels!

L’histoire elle-même est assez autonome, même si elle comprend des rappels à presque toutes les parties de la saga Star Wars (même un effronté Le mandalorien apparence). Se déroulant après les événements de La montée de Skywalker, le gang est sur le monde natal de Wookiee Kashyyyk pour célébrer le jour de la vie. C’est le premier de nombreux rappels à l’original Holiday Special, qui a également lieu sur la planète Chewbacca (y compris sa famille).

L’histoire elle-même commence alors que Rey tente de former Finn à la manière des Jedi. Avec seulement les textes les plus anciens des Jedi, Rey a du mal à passer d’étudiant à enseignant. Ne voyant rien d’autre que l’échec, elle trouve une carte d’un ancien temple Jedi qui détient la clé de son avenir… Un qui ne fonctionne que le jour de la vie.

Alors qu’elle part à la recherche du Temple, le reste de l’équipage (Poe, Finn, Rose et Chewie) s’est mis à décorer et à se préparer pour une fête épique du Jour de la Vie. La clé que Rey trouve se révèle être un cristal spécial qui lui permet de voyager dans le temps. C’est l’occasion pour elle de jeter un coup d’œil sur la manière dont les autres maîtres et apprentis travaillent ensemble.

De Luke et Yoda à Obi-Wan et Anakin, elle peut tous les voir dans l’humour délicieusement humoristique et souvent irrévérencieux que les émissions LEGO ont toujours pris. L’histoire se concentre cependant lorsqu’elle rencontre Palpatine et Dark Vader et ramène par inadvertance le Seigneur des Ténèbres des Sith dans le temps présent.

Leur bataille finit par les envoyer dans le temps, entraînant les combattants de La guerre des clones, les Prequels, et tout le reste dans la mêlée. J’ai été impressionné par le niveau d’action de la série (l’animation en général était ridiculement impressionnante), qui a quand même réussi à maintenir l’humour via des retours à Poe, Finn et Rose en organisant leur fête (ce qui amène Lando, Maz et plusieurs autres personnages emblématiques).

Afin de bien faire les choses, Rey devra apprendre des leçons sur elle-même, l’histoire et la signification du jour de la vie …

Je ne veux pas entrer dans plus de détails pour ceux qui ont hâte de le regarder complètement frais. Qu’il suffise de dire, ils ont trouvé un moyen amusant d’incorporer les nombreuses époques de Star Wars dans un ensemble bien rangé. Non seulement il le fait de manière amusante, mais il parvient toujours à raconter une histoire unique tout en enseignant une leçon.

J’ai toujours apprécié les divers Lego Star Wars histoires. Des promotions originales qu’ils avaient, aux Aventures de Freemaker séries. Ils sont toujours très amusants et faciles à apprécier avec toute la famille. Le spécial vacances est plus ou moins le même de toutes les meilleures façons. Là où cela ne fonctionne pas, cependant, c’est l’angle de vacances qui lui est donné.

Cela semble étrange, tout bien considéré, mais l’aspect Jour de la vie / vacances était presque une réflexion après coup. Cela servait davantage de cadre général à l’histoire racontée. La poignée de courts métrages LEGO Holiday qu’ils ont publiés sur YouTube se sentent plus concentrés sur les vacances. Il y a des aspects spécifiques qui sont liés à l’esprit de la saison, mais qui se sentent finalement ajoutés plutôt que faisant partie de l’histoire globale.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Enfer, il est facile de revoir et de profiter même au-delà de la période des vacances. C’était juste un peu étrange, compte tenu de l’accent mis sur le fait d’être un spécial de vacances lorsque cet aspect se sentait plus secondaire.

J’ai été agréablement surpris de la qualité de cette spéciale. J’étais également ravi de revoir une histoire avec ces personnages dans un cadre post-Saga. L’épisode est, comme toutes les aventures LEGO, considéré comme un canon « adjacent », vous ne pouvez donc pas y entrer en vous attendant à d’énormes révélations. Même ainsi, les idées présentées dans l’histoire donnent l’impression qu’elles pourraient facilement s’intégrer dans n’importe quelle histoire qui se déroule après les événements de Épisode IX.

Les fans et les abonnés de Disney Plus ont peu de raisons de sauter sur le LEGO Star Wars Holiday Special. Il parvient à rassembler les éléments de la saga Star Wars d’une manière nouvelle, avec une histoire et un humour qui fonctionnent continuellement. C’est formidable d’entendre revenir des voix familières et de voir certains de mes favoris de la trilogie Sequel avoir une nouvelle histoire. J’ai hâte de le revoir avec mon plus jeune enfant.

le LEGO Star Wars Holiday Special frappe Disney Plus sur 17 novembre (demain)!