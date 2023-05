Le légendaire James Hong revient sur ses rôles les plus emblématiques

Comme le note Entertainment Weekly, la star légendaire James Hong (dont la carrière dans l’industrie du divertissement s’étend sur plus de sept décennies) n’a pas l’intention de ralentir de si tôt. Depuis son arrivée à Hollywood au début des années 1950, le natif de Minneapolis, âgé de 94 ans, n’a jamais laissé le manque de rôles importants pour les acteurs asiatiques l’empêcher de poursuivre son rêve d’être un artiste.





Hong a déclaré au point de vente : « Mes parents ne voulaient pas que je joue mes émotions devant un public. Mais il y avait ce petit quelque chose qui m’a donné envie d’être acteur. » Pourtant, bien que Hong ait fini par suivre des cours de théâtre au début de sa carrière, il a déclaré: « J’ai été éduqué en jouant simplement. Toutes ces premières années où je tournais en moyenne 10 films ou émissions de télévision par an, j’ai continué. »

Actuellement, l’acteur est crédité de plus de 600 rôles et est également l’un des co-fondateurs d’East West Players, un groupe qui vise à mettre en avant la visibilité asiatique américaine dans les arts. Alors que Hong a déclaré: « Il n’y a pas beaucoup de rôles pour les hommes de 90 ans », il a ajouté que Tout partout tout à la fois « a ouvert un tout nouveau jeu de balle pour moi. »

Tout en repensant à certaines de ses performances emblématiques, la star a réfléchi à ses expériences de travail sur certains des films et séries télévisées mémorables d’Hollywood. Dans le film de 1986 Gros problème dans la petite Chine, Hong a joué le sorcier David Lo Pan. Tout en discutant de son expérience de travail sur le classique culte de John Carpenter, Hong a déclaré que son personnage n’était pas aussi diabolique que les téléspectateurs le prétendent. Il a dit: « Je voulais juste qu’une fille aime. Je voulais juste avoir une fille aux yeux verts. Il n’y a rien de mal à ça. » Il ajoute : « John Carpenter avait ce sentiment de vouloir faire se rejoindre les fables chinoises avec l’expression américaine, et il a réussi parce que la popularité de [the movie] est extraordinaire. »





James Hong a déclaré que faire partie de Blade Runner de Ridley Scott « était un grand plaisir pour moi »

Tout en se remémorant son expérience en tant que scientifique Hannibal Chew dans le film de science-fiction de Ridley Scott en 1982 Coureur de lame, Hong a déclaré: « Ridley Scott a créé un ensemble monumental qui a établi le rythme des choses à venir. Tant de réalisateurs et de producteurs ont copié son style. » La star a ajouté que faire partie d’un film aussi « emblématique » « était un grand plaisir pour moi ».

Hong a également prêté sa voix à des personnages de films d’animation. Par exemple, dans Disney 1998 Mulane, Hong a joué le conseiller de l’empereur de Chine Chi-Fu. L’acteur a qualifié le film de « l’une des premières expressions réussies dans l’animation d’une histoire chinoise » et a déclaré que « c’était très gratifiant de voir qu’ils utilisaient les voix d’acteurs américains d’origine asiatique ».

L’acteur est également connu pour être apparu dans la deuxième saison de Seinfeld dans l’épisode « The Chinese Restaurant » où Hong jouait Bruce, l’hôte d’un restaurant chinois. Tout en réfléchissant à l’épisode, Hong a déclaré qu’il « venait de creuser dans mon propre sens comique et de donner un sens à des bêtises. Ils me disent que c’est l’un des cinq meilleurs Seinfeld dans les fichiers. Et comment puis-je ne pas être heureux d’être dans l’un des cinq meilleurs épisodes de Seinfeld ? »

Hong a parlé plus tard de son travail dans Le monde de Wayne 2en disant: « Je suis un admirateur et un ami de Mike Myers. C’est un gars si gentil, avec qui il est si facile de s’entendre. Je chérirai cette amitié et sa camaraderie. »

La star a également réfléchi à faire partie de la Kung Fu Panda franchise jouant M. Ping. Il a déclaré: « J’adore aller travailler dans ce magnifique studio et faire les voix. Dans tout mon travail de voix off, j’ai tendance à donner au réalisateur trois ou quatre lectures de la même ligne, toutes dans des ambiances différentes, donc ils doivent décider lequel voix correspondrait le mieux à l’image. Et le réalisateur de la série télévisée, Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragonme dit que je suis le seul acteur qui peut lui donner trois lectures et qu’elles sont toutes parfaites, donc c’est mon fort. »

Plus récemment, Hong est apparu dans la comédie dramatique de science-fiction primée Tout partout tout à la fois, jouant Gong Gong, le père du personnage principal de Michelle Yeoh, Evelyn. Afin de se préparer à son rôle, Hong a plongé dans ses souvenirs d’enfance et les souvenirs de la boutique d’herbes chinoises que son père possédait.

Il a dit : « Le week-end, les vieillards des banlieues venaient se rassembler et jouer au Mahjong et ainsi de suite. Nous vivions juste au-dessus. [the store] et il y avait ce bombardement constant des voix chinoises. Ils ont également fait venir de l’opéra chinois pour chanter dans ce magasin. Donc, il est venu à travers les étages et s’est intégré dans ma mémoire. La plupart de ces vieux Chinois étaient probablement des grands-pères. J’étais content d’avoir pu utiliser cette poussée dans ma mémoire pour exprimer le Gong Gong. »