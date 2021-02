Le légendaire film perdu de George A. Romero Le parc d’attractions va frissonner

Le légendaire film de 1973 perdu de George A. Romero, Le parc d’amusement, a été acquis par Shudder. Le service de streaming premium d’horreur, de thriller et de surnaturel a annoncé ce matin l’acquisition du film très attendu. Le parc d’amusement, le film autrefois perdu de l’icône de l’horreur pionnière Romero, sera diffusé pour la première fois de l’histoire cet été. En outre, Shudder a publié l’affiche du film, qui a été créée par l’artiste polonais Aleksander Wasilewski.

Le GARF est ravi d’annoncer que @Frémir a acquis THE AMUSEMENT PARK, le regard intransigeant et terrifiant de George sur l’âgisme. Auparavant vu uniquement dans les théâtres, ce

Le film était le premier et le seul travail de George à louer, et nous avons hâte que vous le voyiez. #stayscared#georgearomeropic.twitter.com/LYoCvs6Xyq – La Fondation George A. Romero (@theGARFofficial) 25 février 2021

Le parc d’amusement a été récemment découvert et restauré 46 ans après son achèvement par le George A. Romero Fondation. Il est produit et supervisé par Suzanne Desrocher-Romero. Le film, dont on parle depuis des années, a été restauré en 4k par IndieCollect à New York. Le parc d’amusement met en vedette Lincoln Maazel de Martin dans le rôle d’un homme âgé qui se trouve désorienté et de plus en plus isolé alors que les douleurs, les tragédies et les humiliations du vieillissement en Amérique se manifestent à travers des montagnes russes et des foules chaotiques.

Le parc d’amusement a été commandé par la Lutheran Society, et c’est peut-être le film le plus fou et le plus imaginatif de feu George A. Romero. C’est une allégorie sur les réalités cauchemardesques du vieillissement, et c’est un instantané séduisant de la capacité artistique et du style du cinéaste au début et continuerait à informer sa filmographie qui s’ensuit. Suzanne Desrocher-Romero a déclaré que c’était le «film le plus terrifiant» de son défunt mari. Craig Engler, directeur général de Shudder, avait ceci à dire au sujet de la sécurisation des droits de diffusion en continu.

« Le moment où nous avons entendu Le parc d’amusement avait été redécouvert et était en cours de restauration, nous savions que nous devions apporter ce chef-d’œuvre invisible de George A. Romero aux membres de Shudder. Nous sommes ravis de travailler avec Yellow Veil Pictures, Suzanne et la Fondation George A. Romero pour donner à ce film important la large diffusion qu’il mérite. «

Suzanne Desrocher-Romero est ravie de s’associer à Shudder pour obtenir Le parc d’amusement aux fans d’horreur du monde entier. Elle dit: « Shudder comprend que ce film ajoute un élément important à l’œuvre de Romero. Nous lui en sommes reconnaissants. » Le collaborateur de Guillermo del Toro, Daniel Kraus, a d’abord tease qu’une coupure existait et qu’ils avaient vu une projection, ce qui n’a fait qu’alimenter le désir des fans de la voir. Maintenant, c’est presque là. Desrocher-Romero avait ceci à dire.

«À la GARF, nous sommes ravis qu’après ce long voyage, l’industriel de cette société luthérienne avec son message émouvant trouve enfin sa lumière! Le premier et le seul travail contre rémunération dans la carrière de Romero jette une nouvelle perspective sur un problème permanent de l’âgisme et L’étrange sens de la réflexion de Romero sur la société, et son «empreinte» est toujours présente et augure bien pour l’avenir de son impact sur le cinéma américain. Nous remercions Yellow Veil Pictures qui nous a aidés à trouver le gardien le plus parfait. pour cette pièce. «

David Kraus a poursuivi en disant que Le parc d’amusement est « révélation » et « le film le plus horrible de Romero » autre que Nuit des morts-vivants, avant d’ajouter c’est «énormément bouleversant dans la forme et la fonction». L’accord a été négocié avant l’EFM virtuel de cette année par Emily Gotto et Samuel Zimmerman au nom de Shudder et Hugues Barbier, Justin Timms et Joe Yanick de Yellow Veil Pictures au nom des cinéastes. La Fondation George A. Romero a été le premier à annoncer le partenariat Shudder.

