Le lecteur RSS de Google Chrome peut désormais être testé sur Android : voici comment procéder

Dans moins d’un mois, cela fera huit ans depuis la fermeture de Google Reader, le lecteur de alimente Google RSS. Pourtant, Google ne semble pas les avoir oubliés et depuis quelques semaines on sait que l’entreprise travaille à l’intégration d’un lecteur RSS pour Google Chrome. bien cela fonctionne déjà et peut être testé sur Android.

Comment? Facile, à l’aide Bêta de Google Chrome et activation d’un indicateur. Ensuite, nous expliquerons comment le faire étape par étape, mais pas avant de souligner que le fonctionnement peut ne pas être optimal sur tous les sites Web. Après tout, la fonctionnalité est en cours de test, les erreurs sont donc normales.

Comment activer le lecteur RSS de Google Chrome

Comme nous l’avons dit précédemment, pour activer le lecteur RSS de Google Chrome, nous avons besoin de la version bêta de Google Chrome. Cela peut être téléchargé à partir de Google Play et peut vivre avec la version stable. Allez, vous pouvez avoir les deux navigateurs installés sans problème. Une fois que nous avons installé Chrome Beta, nous procédons comme suit :

Dans la barre de recherche, nous écrivons, sans les guillemets, « chrome : // drapeaux « .

« . Dans cet écran qui apparaît, nous recherchons « flux Web ». Ça, ou tu copie et colle ça (sans les guillemets) dans la barre de recherche : « chrome : // drapeaux / # flux Web « .

« . Activez la fonction en cliquant sur « Par défaut » et le changer en « Activé » .

. On relance le navigateur.

Une fois cela fait, Chrome va redémarrer et nous pouvons commencer à continuer alimente RSS. Comment? Aussi simple que d’aller sur n’importe quel site Web. Il suffit de l’ouvrir dans le navigateur, d’afficher le menu en cliquant sur les trois points en haut à droite et cliquez sur le bouton « Suivre » qui apparaît en bas. Nous répétons ce processus avec tous les sites Web que nous souhaitons suivre.

Et où le contenu est-il consulté ? Sur l’écran principal de Google Chrome, où est normalement le alimentation par Découvrir. Il apparaîtra un nouvel onglet appelé « Suivant ». Il contiendra tout le contenu des sites Web auxquels nous nous sommes abonnés. En cliquant sur le contenu nous l’ouvrirons directement sur le web qui l’héberge.

Le système fonctionne, en particulier avec les sites Web américains. C’est normal parce que, comme nous l’avons dit, est en phase de test. Il faudra attendre que Google peaufine le système et le déploie dans la version stable, si jamais c’est le cas, puisque Google a dit qu’il s’agissait d’une expérience, qu’il en tirera des leçons et évaluera s’il peut ou non toucher tout le monde. Question de temps.