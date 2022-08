Le leader de Twenty One Pilots, Tyler Joseph, enfile une baguette sur scène

Les images montrent le moment où le leader de Twenty One Pilots, Tyler Joseph, a glissé sur une baguette au milieu d’une performance, après s’être blessé au genou et à la cheville lors de l’incident. Regardez le clip ici :

Le duo se produisait à Cleveland, Ohio, hier (30 août) lorsque le batteur Josh Dun a « lâché un bâton ».

Sans y penser, il a laissé le pilon là où il était tombé, croyant que cela ne causerait aucun problème.

Cependant, alors que Joseph traversait la scène en courant, il « trouva le bâton avec son pied », avec un vidéo montrant le moment où il est venu s’écraser au sol.

Un fan a capturé le moment douloureux devant la caméra. Crédit : Twitter/@Dogacagrtc

Twenty One Pilots a ensuite proposé une mise à jour sur Twitter, Dun avouant ce qui s’était passé – confirmant que son coéquipier s’était tordu la cheville et s’était blessé au genou après avoir glissé.

« Je ne fais pas ça très souvent – ça arrive de temps en temps – j’ai laissé tomber un bâton », a-t-il déclaré à la caméra.

« Et j’ai pensé: » Sûrement, c’est juste là, ça devrait aller.

Josh Dun a expliqué ce qui s’était passé dans une vidéo aux fans. Crédit : Twitter/@twentyonepilots

« Deux chansons plus tard, Tyler a trouvé le bâton… avec son pied. [He] se tord la cheville, descend et s’ouvre le genou.

« Et donc j’ai vraiment blessé mon meilleur ami ce soir, et je me sens très mal. »

Se tournant vers Joseph, il ajouta : « Alors je vais t’offrir un dîner ou quelque chose comme ça !

Il semble que les deux soient toujours amis. Crédit : Twitter/@twentyonepilots

Heureusement, Joseph n’avait pas l’air trop abattu alors qu’il brandissait un signe de paix, suggérant qu’il avait déjà pardonné à son ami aux doigts de beurre.

Le groupe a également publié une photo des dégâts, montrant Joseph allongé sur un canapé avec ses deux jambes sur une chaise – sa cheville droite et son genou gauche étant tous deux engourdis par des sacs de glace improvisés.

Il semblait également avoir une coupure au bras gauche, avec Dun assis à côté de lui avec une expression coupable.

Joseph s’est blessé au genou et à la cheville lors de l’incident. Crédit : Twitter/@twentyonepilots

De nombreux fans ont souhaité bonne chance à Joseph, tout en le félicitant d’avoir continué le spectacle.

Une personne a commenté: « La façon dont vous avez continué même après votre chute a pris beaucoup de temps. Assurez-vous de récupérer et ne vous poussez pas @tylerrjoseph, nous savons que vous avez beaucoup de spectacles à venir, mais votre santé et votre sécurité sont plus importantes pour nous. »

Quelqu’un d’autre a dit : « Tu es un tel soldat pour avoir continué le spectacle après ça 🙁 te reposer autant que tu peux ? »

Un troisième a ajouté: « Mec, comment n’avons-nous pas vu ça, tu n’as même pas ralenti. »

Un autre a plaisanté en disant que l’expression de Dun sur la photo était un «visage classique oups-si ** ked-up», tandis qu’un fan lui a dit: «Ce qui s’est passé était un accident, ce n’était pas ta faute Josh. J’espère que Tyler se remettra bientôt, il est très courageux pour continuer le spectacle. »