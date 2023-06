Le lauréat Tribeca Hugo Ruiz a capturé l’obscurité en une nuit avec Adela

de Hugo Ruiz Une nuit avec Adela fait des vagues au Festival du film de Tribeca, installé dans la section Midnight. Ce film espagnol énigmatique, un premier long métrage pour Ruiz, a balayé le festival en remportant le prix du meilleur nouveau réalisateur narratif, un titre précédemment détenu par Michelle Garza Cervera pour Huésera. C’est une réalisation remarquable pour un film qui semble sorti de nulle part, prenant d’assaut le festival. Produit par Muertos de Envidia Company et FTFCam, le film dévoile l’histoire obsédante et tordue d’Adela, une balayeuse de nuit abritant de profondes cicatrices émotionnelles, qui est consumée par la vengeance contre ceux qu’elle croit lui avoir fait du tort.







Au fil de la nuit, nous témoignons de la vie énigmatique d’Adela. À travers les paysages nocturnes sombres et mornes qu’elle parcourt, le public est entraîné dans un voyage captivant, reconstituant les fragments de son âme tourmentée. Le film est visuellement époustouflant, tourné à travers une série de séquences en une seule prise, chacune avec son style et son esthétique distincts. De plus, le film doit une grande partie de sa gravité à la performance imposante de Laura Galán, qui, avec ses prouesses, porte le film sur ses épaules. La force d’acteur de Galán n’est pas une surprise, compte tenu de sa performance exceptionnelle dans Porcin (2022), qui a été un succès à Sundance. De plus, #ConUnPack supervisera les ventes et la distribution internationales en Espagne selon Variety.

Le film fait également partie d’une tapisserie plus vaste et ambitieuse – une trilogie en devenir. Chacun des films de la trilogie se déroule simultanément, ancré autour de la nuit mouvementée et fatidique d’Adela. L’inspiration de Ruiz pour le film provient de Victoria (2015), un thriller réputé pour son exécution magistrale du concept de plan séquence.

Une danse dans le noir

Le savoir-faire de Une nuit avec Adela est évident dans son rythme, qui tisse habilement l’information et le développement du personnage. Ruiz a abordé la narration avec des détails méticuleux, intégrant des indices et des nuances subtils pour retenir l’intérêt du public. Le film utilise stratégiquement de longs plans sans risquer de perdre l’engagement. Par exemple, une première scène montre Adela attrapant son appareil photo alors qu’elle commence son balayage nocturne, un acte apparemment banal qui pique néanmoins la curiosité et prépare le terrain pour des révélations ultérieures.

Le film atteint son apogée dans une séquence de danse évocatrice à la fois riche sur le plan thématique et essentielle sur le plan narratif. Dans cette scène, la performance de Galán est tout simplement époustouflante. La danse, située sur les ruines de sa vie, est une libération expressive et cathartique pour Adela. Ici, elle met à nu les émotions brutes et la rage refoulée contre ses bourreaux perçus.

Ce qui rend Une nuit avec Adela cinématographiquement intrigant est son engagement envers le plan en une séquence. Bien que cette méthode offre aux cinéastes un dispositif de narration unique, elle est semée d’embûches. Les limitations physiques, ainsi que le manque d’opportunités d’édition, nécessitent une exécution soigneusement planifiée. Pourtant, Ruiz embrasse ces limites, les utilisant pour créer un langage visuel à la fois contraint et libéré dans sa narration.

Une nuit avec Adela est un tour de force artistique, tissant une tapisserie sombre et psychologique grâce à son utilisation innovante de plans en une séquence, un rythme impeccable et une performance centrale puissante. Alors que la nuit obsédante avec Adela se déroule, le public est entraîné dans un monde à la fois troublant et captivant. À travers l’objectif de Ruiz, nous sommes entraînés dans un voyage passionnant dans la nuit, où les ombres dansent et les secrets se dévoilent.