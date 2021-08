Le lanceur de flammes de Hopper dans le teaser de Stranger Things 4 a même fait trembler Netflix

Netflix coule cruellement goutte à goutte, goutte à goutte, goutte de petites gorgées de la prochaine saison de Choses étranges. Aujourd’hui, ils ont déposé une photo de Hopper avec son fidèle lance-flammes prêt à brûler des petits pains à l’envers, ou des Russes ? Ils me tuent, Smalls. Et cette veste m’a presque fait tomber dans un terrier de lapin Etsy. Ne partez pas encore, il y a beaucoup d’options. L’équipe derrière l’émission s’est adressée à Twitter aujourd’hui pour nous taquiner : « Je ne peux pas m’empêcher de penser à ça. » Les réponses de « Moi aussi! » étaient trop nombreux pour être comptés.

Je ne peux pas m’empêcher de penser à ça. pic.twitter.com/SGs1nDeVmQ – Netflix (@netflix) 6 août 2021

David Harbour a posté la photo sur son Instagram avec une réponse amusante d’un fan impatient. Je te sens !

« Ya boy Jim va amener le HEAT jusqu’en 2022 … (désolé, désolé). Allez voir l’avant-première sur l’Instagram de chaque membre de la distribution. Psyché de travailler avec Xavier qui réalise tous les épisodes de la saison 5! (Je ne peux pas Je crois que je dois le faire, mais à l’ère de l’absurdité des appâts sur Internet… la référence à la saison 5 est une blague faisant référence à un commentaire fait sur la page @netflix sur le temps que prend la série pour filmer que je trouvais drôle. »

« Puisque la saison 4 a déjà été tournée (principalement), la seule façon de faire une blague sur cette personne qui dirige la série serait si la série avait une 5ème saison. Personnellement, je n’ai aucune connaissance d’une cinquième saison, et je ne sais pas non plus si Netflix a pris des décisions concernant les prochaines saisons de la série. C’est une blague, basée sur une prémisse idiote. S’il vous plaît, arrêtez d’écrire des articles sur des conneries que nous disons tous. Je n’ai rien à « révéler ». Absolument rien. Sauf que Hopper a l’air génial cette saison et je suis ravi que vous le voyiez. Et je ne suis qu’un autre mannequin, faisant des blagues stupides sur cette application idiote parce que j’ai apparemment besoin d’attention. Mais nous garderons mon profil psychologique pour un autre post.

D’autres morceaux ont été donnés via Twitter récemment, y compris les nouveaux membres de la distribution Amybeth McNulty alias Vickie: un nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés, Myles Truitt alias Patrick: une star du basket-ball Hawkins qui a des amis, du talent, et une bonne vie… jusqu’à ce que des événements choquants fassent en sorte que sa vie devienne incontrôlable, Regina Ting Chen alias Mme Kelly : une conseillère d’orientation populaire qui se soucie profondément de ses élèves – en particulier ceux qui luttent le plus, et Grace Van Dien alias Chrissy : La pom-pom girl principale de Hawkins et la fille la plus populaire de l’école, mais sous la surface apparemment parfaite se cache un sombre secret.

Amybeth McNulty alias Vickie : une nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés. pic.twitter.com/2pVBMpsYxX – Choses étranges (@Stranger_Things) 9 juin 2021

Le producteur de la série Shawn Levy nous a donné cet indice. « J’ai été, avec les frères (Duffer), nous l’avons en quelque sorte associé et réalisé aussi récemment que maintenant. Le tournage n’est donc pas tout à fait terminé. (Nous aurons terminé) de manière imminente. Tout ce que je peux dire, c’est au moment où cela sera diffusé, nous aurons au moins donné au monde un terrain de jeu. Et je n’ai pas le droit d’en dire plus. gars libre sort le 13 août, une partie de cette réponse sera connue. » Je suppose que je ne peux pas trop me plaindre, car ils viennent de nous donner un nouvel aperçu avec une date de sortie en 2022.

Mais, vous tous ? Ils nous ont laissé en suspens dans la finale de la saison 3 avec quelques questions majeures auxquelles il fallait répondre. SPOILERS ! DÉTOURNE LE REGARD! Avec Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) et El (Millie Bobby Brown) quittant Hawkins à la recherche de pâturages plus verts, comment Hopper (David Harbour) et El se réuniront-ils ? Joyce et Hop vont-ils un jour avoir ce rendez-vous chez Enzo pour un grand italien ? La blessure d’El guérit-elle et permet-elle à ses pouvoirs de revenir ? Est-ce qu’ils ramènent Alexei? Nous aimons tous Alexei et ses Slurpees ! Et nous avons tous vu ce petit Demogorgon dans la prison russe. Le cauchemar de l’Upside Down n’est pas encore terminé. Et enfin, croisons les doigts, Dusty Buns aura-t-il un autre moment Captain & Tennille avec sa petite amie de Camp Know Where Suzie-poo auparavant insaisissable? Retourne-toi… regarde ce que tu voiseee…

