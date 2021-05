Le lancement d’une fusée de la NASA pourrait déclencher un spectacle de lumière visible sur la côte est des États-Unis et les Bermudes ce soir

La carte à gauche montre où les observateurs peuvent voir le lancement de la fusée-sonde Black Brant XII de la NASA depuis l’île de Wallops, si le temps le permet, le 9 mai 2021. À droite, une photo d’une sonde Black Brant XII à quatre étages. fusée. (Crédit d’image: NASA)

Une petite fusée-sonde de la NASA sera lancée ce soir (10 mai), créant un bref spectacle de lumière coloré sur la côte est des États-Unis et les Bermudes, et vous pouvez regarder toute l’action en direct.

La NASA devrait lancer une fusée Black Brant XII à quatre étages depuis l’installation de vol Wallops de l’agence sur Wallops Island, en Virginie, pour une mission spatiale spéciale appelée KiNETic-scale Energy and Momentum Transport eXperiment, ou KiNet-X. La fusée devrait décoller pendant une fenêtre de lancement de 40 minutes, à partir de 20h04 HAE ce soir (0004 GMT le mardi 11 mai). Le lancement a été retardé deux fois au cours des deux derniers jours en raison du mauvais temps.

Vous pouvez le regarder en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA; la couverture commence à 19 h 40 HAE (23 h 40 GMT). Vous pouvez également suivre le vol sur le Site vidéo Wallops IBM de la NASA .

Le lancement de la fusée libérera de la vapeur de baryum, formant deux nuages ​​vert-violet qui peuvent être visibles, si le temps le permet, pendant environ 30 secondes pour les spectateurs dans la plupart de l’est des États-Unis, de la côte atlantique au Mississippi, et juste au nord des Bermudes. La NASA a partagé une carte de visibilité montrant que les nuages ​​de vapeur pouvaient être repérés, si le temps le permettait, du Maine au centre de la Floride et de la côte Est jusqu’à l’Illinois, entre 90 et 120 secondes après le lancement.

Le centre d’accueil de la NASA à Wallops ne sera pas ouvert au public pour le lancement, les téléspectateurs peuvent recevoir les dernières mises à jour de la NASA via Facebook et Twitter pages.

La vapeur sera libérée environ 10 minutes après le lancement, lorsque la fusée se trouve à environ 217 à 249 miles au-dessus de l’océan Atlantique, ou 540 à 560 miles en aval de l’installation de vol de Wallops. Cependant, la vapeur de baryum n’est pas nocive pour l’environnement ou la santé publique, Des responsables de la NASA ont déclaré dans un communiqué .

« Immédiatement après la libération de la vapeur, les nuages ​​sphériques sont un mélange de vert et de violet , mais cette phase ne dure qu’environ 30 secondes lorsque la composante non ionisée du nuage s’est dissipée « , ont déclaré des responsables de la NASA dans le communiqué. » Après une exposition au soleil, les nuages ​​de vapeur s’ionisent rapidement et prennent une couleur violette. «

La mission KiNet-X est conçue pour explorer le transport d’énergie dans l’espace. Plus précisément, la mission étudiera comment l’énergie et l’élan sont transportés entre les régions de l’espace qui sont magnétiquement connectées, selon le communiqué.

« La partie ionisée du nuage devient liée au lignes de champ magnétique et diffuse parallèlement aux lignes de champ mais pas perpendiculairement à celles-ci. Dans les latitudes de la région médio-atlantique, les lignes de champ sont inclinées d’environ 45 degrés par rapport à l’horizontale, de sorte que les nuages ​​violets s’étendent dans une orientation inclinée et ressemblent plus à de courtes traînées qu’à un nuage « , ont déclaré des responsables de la NASA dans le communiqué. » Parce que le mouvement de la partie neutre des nuages ​​n’est pas contraint par les lignes de champ magnétique, ils s’étalent plus rapidement et deviennent trop fins pour être vus à l’œil nu beaucoup plus tôt que le composant ionisé. »

Cependant, l’heure tardive du lancement de ce soir peut rendre difficile pour les téléspectateurs de voir les nuages ​​colorés à l’œil nu. Étant donné que l’œil humain ne voit pas très bien les couleurs violettes dans l’obscurité, plus le lancement est proche du coucher du soleil, plus il sera difficile à voir.

Dans le cas où le lancement de ce soir serait retardé, les jours de lancement des sauvegardes courent jusqu’au 16 mai.

