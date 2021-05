Le lancement d’une fusée de la NASA déclenche de superbes nuages ​​verts et violets dans le ciel nocturne (Photos)

L’expérience KiNET-X a créé des nuages ​​verts et violets dans le ciel du soir au-dessus de certaines parties de la côte est des États-Unis. (Crédit d’image: NASA Wallops / Twitter

Un lancement suborbital a créé des lumières violettes et vertes dans le ciel ce week-end dans un effort plus large pour comprendre le transport d’énergie spatial.

La « finale de la série » de la mission KiNET-X a été lancée avec succès dimanche 16 mai à 20h44 HAE (0044 17 mai GMT) sur une fusée Black Brant XII, depuis le Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie, a annoncé l’agence lundi matin. (17 mai) via Twitter. Les images montraient probablement des couleurs plus intenses que l’œil nu, car le violet ne se présente pas bien aux humains sur le fond noir du ciel nocturne.

La mission, également appelée expérience de transport d’énergie et d’élan à l’échelle cinétique, vise à mieux comprendre comment l’énergie et la quantité de mouvement sont transférées dans des phénomènes comme les aurores, entre «différentes régions de l’espace qui sont magnétiquement connectées», a déclaré la NASA dans une description de la mission.

Une fusée-sonde Black Brant XII transportant l’expérience KiNET-X décolle de l’installation de vol Wallops de la NASA à Wallops Island, en Virginie, le 16 mai 2021. (Crédit d’image: NASA Wallops / Twitter

Les aurores boréales sur notre planète proviennent de particules solaires qui s’écoulent le long des pôles nord et sud magnétiques de la Terre. Les soi-disant «aurores boréales» ou «aurores boréales» se produisent après que les particules ont traversé le bouclier magnétique terrestre et interagissent avec des atomes et des molécules d’oxygène, d’azote et d’autres éléments.

Pourtant, les scientifiques sont toujours perplexes quant à la manière dont les énergies sont transférées dans les aurores, bien qu’elles les aient étudiées sur Terre pendant des siècles et sur d’autres planètes pendant des décennies. « Les électrons dans l’environnement spatial de la Terre et dans le vent solaire ont des énergies relativement faibles », a déclaré Peter Delamere, chercheur principal de KiNET-X de l’Université de l’Alaska à Fairbanks, dans la description de la mission.

L’expérience comprenait un lancement de fusée suborbitale avec sept charges utiles qui se sont séparées dans la haute atmosphère terrestre. Deux des charges utiles ont libéré des nuages ​​de vapeur de baryum (qui sont inoffensifs pour l’environnement) dans la haute atmosphère, tandis que les cinq autres charges utiles transportaient des instruments pour documenter les effets.

La vapeur a été libérée environ 10 minutes après le lancement entre une altitude de 217 miles à 249 miles (349 km à 400 km) au-dessus de l’océan Atlantique, juste au nord des Bermudes, selon la NASA.

« Après une exposition au soleil, les nuages ​​de vapeur s’ionisent rapidement et prennent une couleur violette », a ajouté la NASA dans la description de la mission. « Immédiatement après la libération de la vapeur, les nuages ​​sphériques sont un mélange de vert et de violet, mais cette phase ne dure qu’environ 30 secondes lorsque la composante non ionisée du nuage s’est dissipée. »

Une fusée-sonde Black Brant XII transportant l’expérience KiNET-X décolle de l’installation de vol Wallops de la NASA à Wallops Island, en Virginie, le 16 mai 2021. (Crédit d’image: Terry Zaperach / NASA Wallops)

La partie du nuage qui a été ionisée, ou qui porte une charge électrique, diffusée parallèlement aux lignes de champ magnétique dans la région. Parce que les latitudes médio-atlantiques ont des lignes de champ inclinées de 45 degrés par rapport à l’horizontale, la NASA a déclaré que « les nuages ​​violets s’étendent dans une orientation inclinée et ressemblent plus à de courtes pistes qu’à un nuage ».

Les régions neutres des nuages, en revanche, n’étaient pas affectées par les lignes de champ magnétique et s’étalaient plus rapidement que les régions ionisées.

Les implications pour cette expérience s’étendent bien au-delà de la Terre, car les scientifiques s’intéressent également à la compréhension des interactions de Jupiter avec l’une de ses grandes lunes, Io – le monde le plus volcaniquement actif du système solaire. L’atmosphère d’Io et l’environnement spatial de Jupiter créent ensemble une tache aurorale dans l’atmosphère de Jupiter.

« KiNET-X est comme un mini-Io. Deux nuages ​​de vapeur de baryum émis par la charge utile de la fusée vont générer une perturbation du champ magnétique, et les électrons sont susceptibles d’être excités », a déclaré la NASA. KiNET-X, avec des entrées facilement mesurables, devrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment l’énergie circule vers les électrons ou les particules chargées négativement par l’expérience, a ajouté l’agence.

