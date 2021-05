Le lancement d’une fusée Atlas V transportant un satellite d’alerte de missiles de la Force spatiale retardé à mardi

Atlas for Men Lot de 3 Tee-Shirts Col V Escape L gris

Lot de 3 Tee-Shirts Col V Escape : Déclinés dans des couleurs faciles à associer, ces 3 tee-shirts manches courtes et col en V sont des essentiels de la saison. Vous aimerez le détail des surpiqûres contrastées au col et aux emmanchures. Ils sont taillés dans un coton (160 g/m² env.) souple et doux. Finitions classiques: col à bord côtes 1x1, bande de propreté contrastée, finitions doubles surpiqûres. 100% coton. Hauteur dos: 74cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Coloris: gris, bleu et noir. - Réf.: F6130