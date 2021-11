Le lancement d’un nouvel opus de « Mass Effect » est confirmé

ToyJoy Vibromasseur Va-et-Vient Magnum Opus

Découvrez le sublime Vibromasseur Va-et-Vient Magnum Opus de la marque ToyJoy. En plus de ses puissantes vibrations et de sa grande taille, il exerce des va-et-vient pour des sensations encore plus réalistes. Vous aurez l’impression de vous stimuler avec un vrai pénis ! Le Magnum Opus vous fera découvrir une nouvelle manière de vibrer de plaisir. Son design luxueux, sa couleur noire intense et son anneau doré le rendent très élégant, il vous donnera envie de l’utiliser à n’importe quelle heure de la journée sans que vous ne puissiez résister ! Son gland prononcé vous procurera des sensations très réalistes, il viendra stimuler vos parois vaginales et anales pour vous faire jouir de plaisir. Le Magnum Opus est un jouet unique. Ses deux moteurs puissants vous offrent 4 modes de vibrations, 3 intensités et 3 modes de va-et-vient ! Vous pourrez varier les plaisirs selon vos envies grâce à un très large choix de combinaisons possibles. Grâce à ses puissants modes de va-et-vient allongeant votre vibromasseur sur 8 cm de longueur, vous n’aurez plus mal au bras puisqu’il fera le travail de lui-même, il vous suffira simplement de le contrôler avec les boutons situés à sa base. Dimensions : Longueur totale : 31 cm Longueur insérable : 17 cm Diamètre total : 4,8 cm Diamètre insérable : 3,5 cm Rechargeable via USB (câble fourni). Vendu avec son manuel d’utilisation. Fabriqué en ABS et en silicone ultra doux 100% hypoallergénique sans phtalates. Résistant aux éclaboussures. Pour une utilisation optimale de votre sextoy, espaceplaisir vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Veillez à bien nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.