Le lancement du Samsung Galaxy M42 5G en Inde est prévu pour le 28 avril 2021 en tant que spécial Amazon

La date de sortie du Samsung Galaxy M42 5G est maintenant révélée alors que la liste officielle est mise en ligne sur le site Web d’Amazon Inde. Oui, la page d’inscription officielle du Samsung Galaxy M42 5G est maintenant en ligne sur Amazon Inde. La page révèle que le Le Samsung Galaxy M42 5G sera lancé le 28 avril en tant que téléphone spécial Amazon.

La page Amazon India du Samsung Galaxy M42 5G révèle également quelques autres détails, notamment la conception du combiné ainsi que le placement des caméras arrière et avant. Comme nous pouvons le voir, le Samsung Galaxy M42 5G semble avoir une caméra selfie à encoche en forme de goutte d’eau à l’avant, tandis que nous pouvons voir une configuration de caméra arrière en forme de quadruple écuyer à l’arrière de l’appareil.

Amazon a également confirmé que le Samsung Galaxy M42 5G sera alimenté par le SoC Snapdragon 750G et qu’il est taquiné pour venir avec la sécurité Samsung Knox ainsi que Samsung Pay.

Sur la base des fuites précédentes, le Galaxy M42 5G devrait également fonctionner sur le système d’exploitation Android 11 associé à des options de 6 Go et 8 Go de RAM. Il pourrait également y avoir une variante de stockage de 128 Go. De plus, le téléphone devrait également contenir une grande batterie de 6000 mAh.