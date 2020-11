Le lancement du Poco M3 le 24 novembre devrait comporter une batterie de 6000 mAh et un écran Full HD +

Tendance FP18 nov.2020 17:38:29 IST

Il y a un mois, les hauts dirigeants de Poco avaient partagé des nouvelles sur le travail sur un smartphone qui sortira d’ici la fin de cette année et maintenant le modèle a un nom et une date de lancement. Selon la firme, le nouveau Poco M3 verra le lancement le 24 novembre. Le compte Twitter officiel de Poco Global a déclaré que Poco M3 serait publié via un événement de lancement en ligne à 12h00 GMT accessible via Facebook Twitter et Youtube. Les gens en Inde pourront assister à l’événement en direct à 17h30 IST.

Bien que Poco n’ait pas encore révélé les spécifications du dernier appareil, le pronostiqueur Mukul Sharma a brossé certaines des fonctionnalités spéculées de Poco M3. Prendre à un Vidéo Youtube, Sharma a déclaré que le téléphone comportera un écran Full HD + de 6,53 pouces avec un design Dot Drop. Il devrait être alimenté par un chipset Octa-core Qualcomm Snapdragon 662. Il poursuit en suggérant une batterie de 6000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W et une configuration à trois caméras à l’arrière.

L’appareil va voir une large version car il a été partagé par la poignée globale de Poco. en octobre, des spéculations avaient suggéré que ce modèle à venir sera rebaptisé téléphone Redmi Note 10.

Cela correspond aux versions précédentes de Poco. Alors que Poco M2 était un rebaptisé Redmi 9, le Poco M2 Pro était presque identique au Redmi Note 9 Pro en Inde. En tant que troisième appareil de la série M, la possibilité que Poco M3 soit un autre téléphone Redmi renommé est très probable.

