Le lancement du nouveau Nissan Qashqai est-il retardé? Vraisemblablement

Initialement prévu pour octobre de cette année, le démarrage de la production de la troisième génération de Nissan Qashqai a été retardé de six mois.

Selon deux sources du Financial Times, la troisième génération du SUV japonais à succès ne devrait entrer en production qu’après avril 2021.

S’adressant à Automotive News Europe, Nissan a simplement déclaré: « Les préparatifs à Sunderland pour le lancement du nouveau Qashqai se poursuivent ».

Toujours à propos du nouveau Qashqai, la marque japonaise a révélé: « Nous n’avons pas encore annoncé de date pour le lancement de la prochaine génération, mais nous sommes impatients de partager quelques nouvelles dans les mois à venir ».

Selon le Financial Times, le retard est dû, avant tout, à la pandémie de Covid-19 et à ses effets sur l’économie, qui auront conduit à un retard dans le développement du modèle et à une révision des priorités de la marque japonaise – le constructeur passe par un processus de restructuration profonde, comme nous l’avons signalé il y a quelques mois.

Pourtant, ce n’est pas que de mauvaises nouvelles, le Financial Times faisant valoir que, compte tenu de l’incertitude qui entoure toujours l’accord sur le Brexit, ce retard pourrait même être bénéfique pour Nissan, offrant une plus grande visibilité à la marque japonaise dans l’accord commercial à être entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

