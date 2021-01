Le lancement du jeu de rôle Hogwarts Legacy repoussé à 2022, annonce Warner Bros.

15 janv.2021 15:33:27 IST

Warner Bros.a annoncé que Héritage de Poudlard, un monde ouvert, un jeu de rôle d’action se déroulant dans l’univers Potter ne sera pas lancé en 2021, mais a plutôt été repoussé d’un an. S’adressant à Twitter, Warner Bros. a déclaré qu’il souhaitait remercier les fans du monde entier pour la réaction qu’ils ont donnée à l’annonce de Héritage de Poudlard du label Portkey Games. Ils ont ajouté: « Créer la meilleure expérience possible pour tous les fans du monde sorcier et de jeux est primordial pour nous si nous donnons au jeu le temps dont il a besoin. »

Ils ont conclu le message en déclarant: « Hogawarts Legacy sera publié en 2022. »

Bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait été annoncée, Le bord, dans un rapport, a révélé que le jeu a été introduit pour la première fois l’année dernière lors d’un événement PlayStation 5 et se déroule dans les années 1800, bien avant que les événements des films et des romans ne se produisent.

Avalanche Software, l’équipe derrière Disney Infinity, développe Poudlard Legacy. Il est supervisé par Portkey Games. Une fois lancé, Héritage de Poudlard sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X.

Selon un rapport dans Radar technologique, les rumeurs d’un RPG Harry Potter sont apparues pour la première fois en 2018 lorsqu’un Redditor a divulgué des images du jeu. Bien que le clip ait été rapidement supprimé par Warner Bros, les fans aux yeux d’aigle ont reconnu le milieu comme étant Poudlard, diverses créatures et un créateur de personnage.

