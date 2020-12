Le lancement du buggy de Cyberpunk 2077 pourrait entraîner des poursuites judiciaires pour CD Projekt Red

Quand Cyberpunk 2077 a d’abord été tease par CD Projekt Red en 2012, cela ressemblait vraiment à un jeu de la fonctionnalité. Il était considéré comme un RPG massif, avec de nombreux endroits où aller et des choses à faire.

Les bandes-annonces de suivi de cette première annonce ont montré encore plus de potentiel pour un jeu qui a attiré tant d’attention et de fanfare.

CD Projekt Red est un studio très respecté qui nous a apporté l’un des meilleurs RPG à ce jour en The Witcher 3. Il n’était pas nécessaire de remettre en question leurs nobles objectifs pour Cyberpunk 2077 malgré le nombre de fois qu’il a été retardé.

Les fans pensaient pouvoir tenir toutes les promesses qu’ils faisaient. Malheureusement, le jeu n’a pas du tout eu un lancement en douceur.

Il était en proie à de graves bugs qui ont rapidement commencé à circuler dans la communauté des joueurs. Les joueurs de console de nouvelle génération n’ont pas eu autant de problèmes. Le principal dilemme semble concerner des consoles comme la PS4 et Xbox Une. Des problèmes de voiture aux flics qui apparaissent dans les murs, Cyberpunk 2077 sur les anciennes consoles ne s’est pas du tout bien passé.

Naturellement, CD Projekt Red a immédiatement été critiqué par l’industrie du jeu vidéo. On dirait qu’ils ont sorti le jeu bien plus tôt qu’il n’aurait dû. Certains sont venus à leur défense compte tenu du nombre de retards qu’ils ont déjà subis et de l’énorme pression exercée sur eux pour récupérer des bénéfices.

Cyberpunk 2077 vendu très bien dès le départ, mais la bonne foi que le développeur a bâtie au cours de ces dernières années semble avoir été abandonnée grâce au lancement bogué et stressant.

Le jeu a été retiré sur plusieurs plates-formes et maintenant, CD Projekt Red pourrait subir un retour de force juridique de la part des investisseurs. Des rapports circulent selon lesquels un recours collectif pourrait venir du développeur en raison de la fausse déclaration potentielle de Cyberpunk 2077.

Il semble que les succès continuent à venir pour un développeur qui ne pouvait pas faire de mal avant Cyberpunk 2077 Libération. Il est encore tôt, mais cela semble être un coup terrible pour CD Projekt Red. Ils avaient des attentes tellement élevées pour le jeu, mais ne pas le développer correctement pour les systèmes plus anciens peut avoir conduit à leur chute – du moins temporairement.

Ils essaient toujours de régler les problèmes avec les correctifs réguliers. Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles cependant. Il y en a beaucoup qui ont apprécié ce jeu jusqu’à présent, qu’il s’agisse de l’ampleur massive de Night City ou des options de quêtes secondaires infinies.

Il y a du plaisir à avoir dans Cyberpunk 2077. Si vous pouvez regarder au-delà des problèmes ou simplement attendre que tout soit plus raffiné, alors c’est certainement un jeu qui vaut la peine d’être vérifié à un moment donné. Pour CD Projekt Red, ils ont beaucoup de terrain à rattraper.