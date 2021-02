Le lancement de Super Switch aurait eu lieu dès 2021 – quel est le problème avec la rumeur?

Depuis un certain temps maintenant, il y a eu des spéculations selon lesquelles Nintendo travaille déjà sur une nouvelle console et nous avons déjà appris que cela fonctionnera réellement. travailler sur un nouveau matériel. Mais quand apparaît-il Grand interrupteurce que devrait être la Nintendo Switch Pro, selon Insider?

Les utilisateurs du célèbre forum Reset Era alimentent le moulin à rumeurs. Soi-disant le Super switch dès 2021 apparaître. Mais qu’en est-il des rumeurs?

Super Switch déjà en 2021?

L’initié Nintendo NateDrake (Nate The Hate) veut savoir que le monde Nintendo peu avant le lancement d’une nouvelle console supporter Il partage quelques informations connexes à ce sujet.

Il prétend savoir que le Super Switch est livré avec un Résolution 4K et la technologie de rendu IA DLSS (Deap Lerning Super Sampling) de Nvidia. Cependant, il est crucial que le 4K ne puisse être lu qu’en mode TV.

Selon NateDrake, le mode portable devrait au moins bénéficier de la nouvelle technologie. Le 720p devrait donc être augmenté. À quelle hauteur exactement est encore inconnue. Il dit également que Nintendo va Sortie pour cette année viser un Report possible était, mais jusqu’à présent non conçu par Nintendo devient.

Mais quelle est la probabilité d’un Super Switch en 2021? Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a pris la parole début février 2021. Et il a spécifiquement confirmé que c’est Pas de projet J’entrerai dans un futur proche annonce un nouveau modèle de Nintendo Switch.

On ne sait pas de quelle période il s’agit. Mais je ne suppose pas que cela se produira de si tôt comme 2021. Après tout, Doug Bowser de Nintendo a déclaré il y a quelque temps que le Nintendo Switch se vend trop bien.

Il semble très probable qu’un jour un nouveau modèle apparaîtra et qu’il pourrait apporter lesdites mises à niveau et nous savons déjà que Nintendo est en train de concevoir un nouveau matériel de console. Plus ici:

Mais cette année? C’est probablement plus qu’impensable. Mais qui sait, peut-être que Nintendo nous surprendra de nulle part en 2021?