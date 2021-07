Le lancement de Splitgate PS4 est retardé en raison d’une demande écrasante de serveurs

Splitgate est un jeu qui semble sortir de nulle part, mais il est devenu incroyablement populaire lors de sa phase bêta ouverte sur PlayStation 4. Depuis le 13 juillet, la version bêta est disponible en téléchargement, vous donnant essentiellement accès au jeu complet avant sa sortie. bon lancement. Cependant, comme le jeu a été extrêmement populaire, il a été difficile d’y entrer du tout ; des messages d’erreur invitaient les joueurs à réessayer plus tard lorsque les serveurs atteignaient leur capacité maximale et y restaient.

Si vous ne le savez pas, il s’agit d’un FPS multijoueur gratuit qui replie les portails dans des modes typiques comme Team Deathmatch. Jouer comme un jeu de tir de science-fiction relativement à l’ancienne, ajouter simplement la possibilité de tirer des portails sur certaines surfaces vous offre instantanément de nouvelles possibilités stratégiques, et cela semble fortement résonner auprès des joueurs. Le jeu fait partie des jeux PS4 les plus téléchargés depuis environ une semaine, et c’est en version bêta et avec pratiquement aucune publicité. Au moment de la rédaction de cet article, il se situe entre deux jeux PS Plus dans la liste des meilleurs vendeurs sur PS Store.

Aujourd’hui, le développeur 1047 Games a annoncé qu’en raison d’un nombre aussi important de personnes essayant de jouer, l’équipe retardera le lancement 1.0 de Splitgate jusqu’à « mi à fin août ». À l’origine, le jeu final devait sortir demain le 27, mais à la place, la version bêta se poursuivra alors que le studio s’efforce d’augmenter la capacité du serveur. De plus, l’équipe a levé plus de 10 millions de dollars auprès d’investisseurs au cours des deux derniers jours, ce qui signifie que le jeu ne fera que se renforcer avec ce nouveau financement.

C’est l’histoire assez incroyable d’un jeu qui semble être passé de zéro à héros en un rien de temps. Nous avons réussi à y jouer un peu, et c’est certainement un jeu de tir amusant avec une tournure unique sur les choses. Une mise à jour demain ramènera les serveurs en ligne avec de nouvelles cartes et des corrections de bugs, il se peut donc que vous puissiez voir de quoi il s’agit très bientôt. Le lancement « correct » aura lieu en août, mais la version bêta devrait se poursuivre – j’espère que nous pourrons obtenir quelques matchs supplémentaires.

Avez-vous joué à Splitgate ? Qu’en pensez-vous jusqu’à présent ? Lancez un portail dans la section des commentaires ci-dessous.