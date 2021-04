Le lancement de SpaceX Crew-2 illumine le ciel d’avant l’aube avec un spectacle spectaculaire (photos)

La mission Crew-2 de SpaceX se déroule dans le ciel, comme on le voit ici depuis l’île de Sullivan en Caroline du Sud le 23 avril 2021. (Crédit d’image: Kit MacAvoy / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)

SpaceX a illuminé le ciel avec un spectaculaire spectacle de fusées avant l’aube d’aujourd’hui (23 avril) avec un lancement réussi d’astronautes Crew-2 vers la Station spatiale internationale pour la NASA.

À bord d’une fusée Falcon 9, le vaisseau spatial Crew Dragon de la société, nommé Endeavour, a décollé du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride alors que le soleil se glissait lentement au-dessus de l’horizon, offrant une vue particulièrement colorée et saisissante.

La mission a décollé avec succès à 5 h 49 HAE (9 h 49 GMT) depuis la station 39A du KSC à Cap Canaveral. Crew-2 a lancé les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough, l’astronaute japonais Akihiko Hoshide et l’astronaute européen Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale, qu’ils atteindront samedi 24 avril.

« Les lancements de Predawn sont toujours incroyables », a déclaré Steve Jurzcyk, administrateur par intérim de la NASA, lors d’un webcast de lancement en direct. « C’était passionnant à voir. »

Vidéo: Regardez le lancement de la mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX dans l’espace

Mises à jour en direct: Mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX pour la NASA

(Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

Et, que ce soit en regardant de près le lancement en Floride ou même depuis des États comme la Virginie, les observateurs du ciel et les passionnés de l’espace regardant ce matin ont été témoins de quelque chose de vraiment incroyable dans le ciel.

Peu de temps après le décollage, la fusée et le vaisseau spatial ont pu être vus près du site de lancement, éclairant le ciel à côté du bâtiment d’assemblage des véhicules (VAB) à Kennedy, créant une scène de lever de soleil pittoresque.

Crew-2 se lance à proximité du VAB au Kennedy Space Center de la NASA. (Crédit d’image: NASA)

Peu de temps après, alors que la fusée transportant le vaisseau spatial montait en flèche, des gens de toute la côte est des États-Unis ont vu la capsule des astronautes traverser le ciel.

En rapport: La mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX en photos

Une vue spectaculaire du lancement montre la mission et un halo lumineux environnant illuminant le ciel dans le même cadre que le « caboteur de lancement le plus rapide », à l’Universal Orlando Resort en Floride, non loin du site de lancement. Les montagnes russes sur la photo semblent être le nouveau tour VelociCoaster du parc à thème.

Regarder le lancement de @SpaceX depuis les montagnes russes de lancement les plus rapides de Floride. 👀 🚀 pic.twitter.com/omQxImrQuE23 avril 2021 En savoir plus

Sur cette photo, prise à Washington, DC, vous pouvez voir la mission dans le ciel, brillante contre l’aube matinale. L’image montre la mission juste à droite du Capitole américain.

La mission Crew-2 de la NASA peut être vue depuis Washington, DC, le 23 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

L’ancienne astronaute de la NASA et commandant de la navette spatiale Pam Melroy, que le président Joe Biden récemment nominé pour l’administrateur adjoint de la NASA, a repéré le lancement de Virginie.

« C’est beau de regarder le lancement de Crew 2 depuis le sud de la Virginie ce matin! Bon courage mes amis! #NASA @SpaceX Félicitations à tous! » Melroy a tweeté, avec une photo de sa vue du lever du soleil.

Magnifique à regarder le lancement de Crew 2 depuis le sud de la Virginie ce matin! Godspeed mes amis! #NASA @SpaceX Félicitations à tous! pic.twitter.com/AeqmJtXflm23 avril 2021 En savoir plus

Les Skywatchers à la maison ont capturé des vues incroyables du lancement qui montrent les couleurs du ciel nocturne se retournant vers le matin aux côtés de la beauté et de l’intensité du lancement.

Ma fille et moi nous sommes réveillés tôt pour regarder le lancement de @SpaceX @NASA depuis notre allée ce matin! Tout un spectacle! # Crew2 pic.twitter.com/mHZ9igyuos23 avril 2021 En savoir plus

Feux d’artifice Falcon 9 au-dessus du cap. pic.twitter.com/cXK3WuYWpO23 avril 2021 En savoir plus

L’Agence spatiale européenne (ESA) a également capturé des vues saisissantes et colorées du lancement, mettant en valeur la lumière vive et les panaches de fumée provenant de la fusée ascendante.

Image 1 sur 2 Une vue de la mission Crew-2 de SpaceX. (Crédit d’image: ESA) Image 2 sur 2 L’ESA a repéré la mission Crew-2 de SpaceX. (Crédit d’image: ESA)

Certains observateurs du ciel ont vu une fleur supplémentaire et brillante dans le ciel peu de temps après le lancement, lorsque le premier étage de la fusée Falcon 9 s’est séparé. Le premier étage de la fusée réutilisable a atterri avec succès sur le drone SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours », qui était stationné dans l’océan Atlantique pour rencontrer le booster.

La première étape (ci-dessus) s’est séparée de la fusée Falcon 9 lors du lancement de SpaceX Crew-2 le 23 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

Environ 23 heures après le lancement, les quatre astronautes accosteront au laboratoire en orbite samedi (24 avril) et resteront environ six mois et demi.

Les astronautes qui se sont envolés vers la station avec la mission Crew-1 de SpaceX rencontreront le nouvel équipage, et pendant quelques jours, 11 astronautes vivront ensemble sur la station spatiale. En fait, il y aura tellement de monde à bord que deux membres de l’équipage devront dormir dans les deux vaisseaux spatiaux Crew Dragon qui seront amarrés à la station spatiale.

Note de l’éditeur: Si vous avez pris une superbe photo du lancement de SpaceX Crew-2, faites-le nous savoir! Vous pouvez envoyer des photos et des commentaires à [email protected]45Secondes.fr.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.