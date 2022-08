Le lancement de la série Apple iPhone 14 retardé d’un jour, le géant de la technologie sortira une bouillie d’appareils le 7 septembre

in

18 août 2022 10:35:40 IST

La série iPhone 14 d’Apple fait partie des appareils les plus attendus à être lancés cette année. La iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Maxse révèlent être d’excellents appareils.

Les rapports initiaux et les fuites avaient suggéré que la série iPhone 14 serait lancée cette année lors de l’événement d’automne d’Apple, qui devait avoir lieu le 6 septembre. Cependant, les rumeurs les plus récentes suggèrent qu’Apple a dû repousser l’événement de lancement d’un jouret lancera maintenant la série iPhone 14, ainsi qu’une multitude d’appareils le 7 septembre.

Les nouveaux iPhones lanceront une saison de produits d’automne chargée, qui comprendra également plusieurs nouveaux Mac, des iPad bas de gamme et haut de gamme et trois modèles d’Apple Watch. Cependant, il est très probable qu’Apple lancera les nouveaux Mac et les nouveaux iPad lors d’un événement distinct qui aura probablement lieu en octobre.

Le géant de la technologie basé à Cupertino annonce généralement les dernières montres Apple aux côtés de leur iPhone. La société lance généralement le nouvel iPhone dans les magasins environ une semaine et demie après son dévoilement, et Apple devrait s’en tenir à ce modèle cette année.

Les ventes de smartphones à travers les marques et à travers le monde ont commencé à ralentir, ou dans certains cas à chuter de manière drastique, étant donné que les consommateurs doivent faire face à l’inflation et aux économies chancelantes du monde entier. Malgré cela, Apple semble mieux s’en sortir que ses concurrents. L’iPhone s’est bien vendu au cours des deux derniers trimestres. Ils ont même signalé à leurs fournisseurs qu’ils ne prévoyaient pas une baisse de la demande, mais plutôt une augmentation.

Certains employés de magasins de détail ont été invités à se préparer à une sortie majeure de nouveau produit le 16 septembre, donc à en juger par cela, les expéditions et les livraisons de la série iPhone 14 commenceront le même jour.

Apple prévoit de diffuser l’événement en ligne, plutôt que d’organiser un rassemblement en personne, et donc de poursuivre une approche qu’elle a adoptée au début de la pandémie. Les lancements d’Apple sont des affaires très soignées, et les employés ont déjà commencé à enregistrer les segments de la présentation au cours des dernières semaines si l’on en croit les rapports.

Étant donné que l’annonce officielle d’Apple est encore dans environ trois semaines, les plans de l’entreprise autour du lancement pourraient changer, même à la dernière minute – Apple est connu pour le faire. Cependant, ce que nous savons avec certitude, c’est que le premier événement de lancement d’Apple aura lieu la première semaine de septembre.

