Le lancement de la série Apple iPhone 13 est prévu pour le 14 septembre, les précommandes pourraient commencer à partir du 17 septembre

L’attente de l’iPhone 13 d’Apple pourrait enfin être bientôt terminée, car Apple se préparerait à organiser un événement de lancement pour l’iPhone 13 et d’autres produits le 14 septembre. Selon un FrontPageTech rapport, les nouveaux lancements ont été planifiés sur les lignes exactes de la feuille de route d’Apple. La nouvelle gamme du géant de Cupertino peut inclure l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 mini. L’iPhone 13 peut arborer un coloris Sunset Gold avec deux caméras arrière et une encoche avant.

Pour les non-initiés, Apple a prévu des lancements chaque année en septembre, un mardi la première ou la deuxième semaine du mois. Cependant, alors que la pandémie frappait, mettant les nations à l’arrêt, le géant de la technologie a dû faire face à sa propre part de difficultés. La production a été retardée et par conséquent, la société a dû décaler ses dates de lancement et mettre les articles en vente juste après un mois de dévoilement.

Avec le ralentissement de la propagation du coronavirus, Apple pourrait progressivement revenir à son calendrier initial de lancements de septembre. La nouvelle gamme de produits pourra être disponible en pré-commande quelques jours après l’événement, le 17 septembre.

FrontPageTech a récemment publié un rapport factuel basé sur les contributions des sources. Selon le rapport, la gamme iPhone 13 sera en pré-commande le 17 septembre et la vente pourrait commencer à partir du 24 septembre. À l’appui, un pronostiqueur a partagé des captures d’écran de tous les nouveaux modèles d’iPhone 13 qui seraient disponibles au lancement, en pré-commande. Selon lui, les AirPods 3 pourraient également être dévoilés le 30 septembre et pourraient présenter une résistance à l’eau IPX4.

