Le lancement de la PS5 a eu plus de couverture médiatique que 10 crises humanitaires combinées

Selon le rapport publié par l’organisation humanitaire Care International, le lancement de la PlayStation 5, qui a eu lieu le 19 novembre dernier, a reçu une couverture médiatique plus de 26 fois contre 10 crises humanitaires combinées. Parmi ceux-ci, les violences au Guatemala, la faim à Madagascar et les catastrophes naturelles en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont été largement étouffées par l’actualité liée à l’arrivée sur le marché de la dernière console Sony, mais aussi par des articles sur l’Eurovision Song Contest. et la candidature de Kanye West à la présidence des États-Unis. Dans le cas de ces deux derniers événements évoqués, on parle d’une couverture médiatique 10 fois supérieure à celle réservée aux crises humanitaires dans le monde. En ce qui concerne les nouvelles plus importantes, la pandémie dictée par Covid-19 et les manifestations mondiales du mouvement Black Lives Matter ont en un sens monopolisé les questions couvertes par la presse.

Cette situation est due aux difficultés rencontrées par 10 pays en crise, en plus des effets des restrictions pandémiques et de l’impact croissant du changement climatique. Il le déclare Delphine Pinault, Le coordinateur de la défense humanitaire de Care et le représentant de l’ONU, qui ajoute: « Nous ne devons pas rester silencieux alors que le monde ignore les crises qui ont commencé bien avant Covid-19 et qui n’ont pas encore été résolues. » Selon Pinault, la pandémie a exacerbé les inégalités et les difficultés contre lesquelles ils se battent déjà avant tout femmes et filles. En outre, on estime qu’environ 235 millions de personnes auront besoin d’une aide humanitaire au cours de 2021. Une augmentation de 40% des saisies par rapport à l’ère pré-covid. Parmi les pays les plus harcelés par les catastrophes humanitaires, il Yémen, en tête du rapport, suivis des pays africains comme le Burundi, la République centrafricaine, Madagascar, la Zambie et le Malawi. En Europe, en revanche, l’Ukraine apparaît. À tout cela s’ajoute l’insécurité alimentaire au Guatemala, le conflit au Pakistan et la faim et les tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le but du rapport publié par Care International est d’inviter les gouvernements à promouvoir meilleur accès aux actualités et demandez aux médias du monde entier d’amplifier la voix des femmes et des filles, ainsi que de s’associer avec de petites organisations locales pour prêter attention aux nouvelles sur le terrain. Aussi parce que, lorsqu’une crise ne fait pas la une des journaux, le risque est de ne pas recevoir les financements pour apporter une aide humanitaire aux pays touchés et oubliés par l’opinion publique internationale.

