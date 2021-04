Le lancement de la nouvelle carte Call of Duty: Warzone rappelle Fortnite, voici pourquoi

22 avril dernier Call of Duty: Warzone a lancé la saison 3 avec un événement qui a conduit à la destruction totale de Verdansk. En raison de l’explosion d’un missile nucléaire, la carte du jeu a été complètement renversée. Cela a conduit à un nouveau Verdansk, caractérisé par des atmosphères rappelant les années 80: 1984 pour être exact, c’est le même contexte historique dans lequel il se situe. Call of Duty Black Ops: Guerre froide. En effet, les deux titres publiés par Activision partagent le même contenu supplémentaire. En conséquence, des armes, des cosmétiques et d’autres objets à débloquer dans le jeu sont présents sur les deux titres.

L’aspect le plus intéressant de la saison 3 de Call of Duty: Warzone est que la destruction de la carte par un événement spectaculaire rappelle beaucoup ce qui a été fait par Fortnite en octobre 2019 avec l’inauguration du chapitre 2: nombreux sont ceux qui se souviendront de l’île d’origine du jeu engloutie par un trou noir. Un phénomène d’époque, jamais vu auparavant dans le monde du jeu vidéo, suivi par des millions d’utilisateurs connectés en même temps. Mais les similitudes concernent aussi l’approche du point de vue du gameplay: une fois l’événement terminé, les joueurs sont catapultés directement dans la nouvelle carte, ainsi qu’il y a deux ans Fortnite a lancé les joueurs dans la nouvelle île après le film d’ouverture . Depuis ce jour, la bataille royale d’Epic Games s’est lancée dans une nouveau cours d’événements. Au moment où Fortnite est arrivé à la saison 6 du chapitre 2, Fury, dont l’événement d’ouverture a conduit à une autre distorsion de la carte, cette fois dominée par la nature.

La récente destruction de la ville de Verdansk pour les débuts de la saison 3 Call of Duty: Warzone reprend donc ce que Fortnite a fait. Une sage décision, étant donné que lors de l’événement organisé hier, la bataille royale d’Activision a dépassé le quota de 100 millions de joueurs et joueuses. Un résultat étonnant pour un titre qui n’a qu’un an sur le marché. Pour être compris: Apex Legends, La bataille royale d’Electronic Arts, a atteint le même cap deux ans après son lancement. En général, ce n’est pas la première fois que la franchise Call of Duty s’inspire du jeu Epic Games: en novembre dernier, Call of Duty Black Ops: Cold War a ajouté une fonction pour contrer la pratique du « Stream Sniper », déjà présent dans Fornite.

