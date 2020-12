Le lancement de «Halo Infinite» est mentionné par 343 Industries

« Halo Infinite » sortira à l’automne de 2021 via Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Selon Bonnie Ross, fondatrice et directrice de 343 Industries, le développeur derrière le jeu, 2021 Ce sera une « grande année » pour la franchise Halo, et il semble que cela ne devrait pas uniquement lors du lancement de «Halo Infinite».

Cela étant dit, même si ce n’est pas uniquement dû à « Halo Infinite », le nouveau jeu de Halo sera sans aucun doute le centre de cette « Grande année ».

Selon Ross, 343 Industries vise à «offrir quelque chose de spécial» avec «Halo Infinite» et le jeu Halo que les fans de Xbox méritent. En plus de cela, Ross prévoit que l’équipe est très désireuse de montrer les progrès qu’elle a accomplis.

Malheureusement, Ross s’arrête là avant de révéler quand nous verrons plus du jeu de tir science-fiction à la première personne.

« 2021 sera une excellente année pour la franchise Halo », a déclaré Ross. Comme nous l’avons récemment annoncé, Halo Infinite sera lancé à l’automne 2021. «

« Je me rends compte que l’attente a été difficile, et je vous assure que l’équipe veut que le match entre ses mains le plus tôt possible, mais elle veut aussi offrir quelque chose de spécial … le Halo que vous méritez. »

