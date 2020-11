Le lancement de Crew-1 de SpaceX pour la NASA transporte des microbes dévoreurs de roches (et plus de science étrange)

La première mission opérationnelle d’équipage commercial n’amènera pas seulement les astronautes au Station spatiale internationale mais aussi lancer des expériences scientifiques uniques sur lesquelles l’équipage pourra travailler.

La capsule Crew Dragon transportant quatre astronautes sur la mission Crew-1 de SpaceX pour la NASA devrait décoller du Kennedy Space Center en Floride samedi soir (samedi 14), et vous pouvez regarder la couverture en direct sur Space.com ou sur NASA TV . Les membres d’équipage participant au vol de six mois sont les astronautes de la NASA Shannon Walker, Victor Glover et Mike Hopkins, et l’astronaute japonais Soichi Noguchi.

Certaines des expériences que le Équipage-1 les astronautes aborderont des roches mangeuses de microbes, des tests de pièces clés pour les futures combinaisons spatiales et un projet de génétique étudiant. Une liste partielle des expériences de la mission se trouve ci-dessous.

Mises à jour en direct: Lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA

Physiologie alimentaire: Flotter pendant quelques mois peut changer le système immunitaire d’un vaisseau spatial. La physiologie alimentaire L’expérience examinera donc comment les changements alimentaires des astronautes en orbite peuvent modifier ou améliorer leur fonction immunitaire, ainsi que le «microbiome» (composition microbienne) de leurs tripes. L’objectif général de l’expérience est d’améliorer le régime alimentaire des vols spatiaux et la santé de l’équipage. L’étude est en cours et Crew-1 apportera du matériel de réapprovisionnement dans l’espace pour plus de travail. Au cours de la mission Crew-1, Glover doit collecter des échantillons biologiques de son corps en tant que participant à l’expérience.

Gènes dans l’espace 7: Cette expérience étudiante, de Finsam Samson et Yujie Wang au lycée Troy à Troy, Michigan, était l’une des sélections gagnantes du concours Genes in Space pour les élèves de la 7e à la 12e année. Le duo étudiera comment la fonction cérébrale change pendant les vols spatiaux, dans le but de mieux aider les astronautes à effectuer leur travail sur des missions de longue durée sur la station spatiale, la lune et d’autres destinations de l’espace lointain.

SERFE et combinaisons spatiales: La NASA envisage déjà sa prochaine combinaison spatiale lunaire, appelée Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). Contrairement à l’UEM actuelle de la NASA utilisée pour les promenades dans l’espace à l’extérieur du laboratoire en orbite, la nouvelle génération de combinaison spatiale utilisera l’évaporation de l’eau pour éliminer la chaleur du corps d’un astronaute et maintenir une température sûre pendant les sorties dans l’espace. Un élément clé de ce système est l’évaporateur à membrane d’eau Spacesuit, qui est déjà à bord de la station et sera testé sur des sorties simulées dans l’espace au cours de la mission Crew-1 via l’expérience de vol de rejet d’évaporation de combinaison spatiale. L’enquête conduira 25 simulations de promenades dans l’espace de huit heures pour voir à quel point le vêtement et la technologie fonctionnent dans l’espace.

En photos: Mission Crew-1 de SpaceX vers la Station spatiale internationale

Kristine Davis, ingénieure en combinaison spatiale au Johnson Space Center de la NASA, portant un prototype au sol de la nouvelle unité d’exploration extravéhiculaire de la mobilité de la NASA (xEMU), est vue lors d’une démonstration de la combinaison le 15 octobre 2019 au siège de la NASA à Washington. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

Habitat végétal-02: L’ISS est de plus en plus réputée pour ses divers jardins en orbite, et Crew-1 ajoutera aux recherches précédentes sur la laitue, les fleurs et d’autres plantes. Une récente mission de ravitaillement commercial du vaisseau spatial Cygnus de Northrop Grumman a livré des graines de radis à la station, et les astronautes les cultiveront pour le Habitat végétal-02 expérimenter dans le Habitat végétal avancé . Les futurs équipages en mission de longue durée utiliseront des plantes pour une partie de leur alimentation, et les radis seront particulièrement utiles en raison de leur nature nutritive et de leur capacité à se développer rapidement. Les radis sont également similaires à Arabidopsis, une plante qui a été plusieurs fois étudiée en microgravité.

BioAsteroid: Les astronautes de la station spatiale examineront de près les microbes qui peuvent interagir avec les roches, dans le cadre de la BioAstéroïde expérience, qui se lancera dans une mission cargo SpaceX le 2 décembre. Les utilisations futures potentielles de cette recherche pourraient inclure la création de systèmes de survie utilisant le régolithe (le sol poussiéreux sur la lune et les petits mondes), ou la décomposition des roches en sols pour plantes à utiliser ou extraire des minéraux des roches. L’espoir est de trouver plus d’utilisations de matériaux sur la Lune, Mars ou d’autres destinations pour aider les futurs équipages à construire des bases et à expédier moins de ressources de la Terre pour économiser sur les coûts de transport.

Chips de tissu: Cette expérience de biologie unique place des cellules humaines sur une matrice 3D de la taille d’un pouce, créant une sorte de petit organe artificiel qui simule les fonctions des organes. le Copeaux de tissu dans l’espace L’expérience (qui volera également lors du vol cargo SpaceX du 2 décembre) examinera comment les cellules humaines réagissent et s’adaptent aux médicaments, au stress et aux changements génétiques pendant les vols spatiaux. Les astronautes de l’équipage 1 étudieront les cellules des poumons humains, de la moelle osseuse, des muscles et d’autres organes. Une question majeure que les chercheurs espèrent aborder est de savoir comment les humains perdent leur masse musculaire dans l’espace après quelques semaines ou quelques mois en microgravité.

Coeur cardinal: Un autre organe affecté par les vols spatiaux est le cœur, où se trouve le Coeur cardinal L’expérience, qui sera livrée le mois prochain également, arrivera. Les chercheurs utiliseront des tissus cardiaques (artificiels) montés sur des puces tissulaires pour mieux comprendre le risque cardiovasculaire avant le vol spatial et pour créer de solides contre-mesures pour les maladies cardiaques. On s’attend à ce que la recherche profite non seulement aux astronautes volants, mais également aux personnes sur Terre à risque de maladie cardiaque.

Correction: Cette histoire a été mise à jour à 16 h 45 HNE pour noter que l’expérience de combinaison spatiale SERFE est déjà à bord de l’ISS en attente de l’équipe Crew-1, et que les expériences BioAsteroid, Tissue Chips et Cardinal Heart seront lancées à l’équipage sur une cargaison séparée. expédier en décembre.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.