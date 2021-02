Le «  lait maternel  » est désormais du lait maternel  »: un hôpital britannique adopte un langage neutre dans l’unité MATERNITÉ pour lutter contre les «  inégalités de santé  »

Même si le système de santé national (NHS) du Royaume-Uni souffre du taux de mortalité Covid-19 le plus élevé au monde, l’un de ses fiducies hospitalières a trouvé le temps de demander à ses employés d’utiliser un langage neutre pour que les personnes transgenres ne soient pas offensées.

Le NHS Trust des hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex a déclaré lundi aux travailleurs de la maternité qu’il lançait les directives linguistiques du Royaume-Uni. «Soutenir les personnes trans et non binaires qui accouchent». Cela signifie que les médecins, les infirmières et les sages-femmes se réfèrent jusqu’ici à un « parent biologique » plutôt que « mère. » Et il n’y en aura plus « lait maternel »; plutôt, le terme accepté est maintenant «lait maternel».

«Nous reconnaissons l’importance de fournir des soins périnatals inclusifs et respectueux à toutes les femmes enceintes et à toutes les personnes», la confiance a déclaré dans son annonce.

UNE « femme » devrait maintenant être appelé « femme ou personne.« UNE « père » s’appelle maintenant un « coparent » ou «deuxième parent biologique». Des mots tels que « maternel » ou « maternité » sont évités de diverses manières, par exemple en changeant le «consentement maternel» en « consentement éclairé » et « soins de maternité » à «soins périnatals». Le mot « allaitement maternel » peut être remplacé par « allaitement. »

« L’identité de genre peut être une source d’oppression et d’inégalité en matière de santé », a déclaré la confiance. «Nous utilisons consciemment les mots« femme »et« peuple »ensemble pour indiquer clairement que nous nous engageons à travailler sur la lutte contre les inégalités de santé pour tous ceux qui utilisent nos services.»

La nouvelle terminologie sera utilisée dans les documents et autres communications, telles que les réunions du personnel. Dans les interactions individuelles avec des patients et d’autres personnes, le langage doit refléter l’identité de genre de l’individu.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont rôti l’initiative comme « ridicule » et un moyen d’insulter tout le monde pour éviter d’offenser les personnes transgenres. «Il semble que le confinement a rendu les gens fous» a déclaré Ghanem Nuseibeh, consultant en gestion à Londres et militant anti-extrémisme.

Les hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex NHS Trust appellent désormais officiellement les mères «parents biologiques» et l’allaitement, «allaitement maternel» – il semble que le confinement ait rendu les gens fous. https://t.co/hYrxLWmAvU – Ghanem Nuseibeh (@gnuseibeh) 9 février 2021

D’autres critiques ont appelé l’hôpital pour avoir perdu ses priorités. «C’est bon de savoir que mon hôpital local gaspille de l’argent pour ce non-sens au lieu de soigner des personnes malades», a écrit Boris Johnson, partisan apparent du Premier ministre britannique.

C’est bon de savoir que mon hôpital local gaspille de l’argent pour ce non-sens au lieu de soigner des personnes malades – Helen Barbara Smith #IstandwithBoris 96,5% (@HelenBarbaraSmi) 9 février 2021

Il y avait aussi ceux, qui ont adopté le changement, louant l’hôpital pour avoir tenu bon.

«Continuez le travail phénoménal – persévérez pour un NHS progressif et inclusif. Un travail si important et précieux. Nous, les vraies féministes, sommes ravis » un auto-identifié «Fière féministe» tweeté.

Vraiment attristé par le nombre de personnes qui commentent et qui s’identifient soi-disant comme féministes mais qui contestent cela. @BSUH_maternité Continuez le travail phénoménal – persévérez pour un NHS progressif et inclusif. Un travail si important et précieux. Nous, les vraies féministes, sommes ravies 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 – Bunty Lai-Boyd (@BuntyLaiBoyd) 8 février 2021

merci beaucoup pour cela – veuillez ignorer les abus, ce que vous faites est merveilleux et important – Alison Phipps (@alisonphipps) 9 février 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂