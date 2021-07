Le lac Lanier est-il hanté par son histoire raciste ?

Le lac Lanier, un réservoir situé à environ une heure d’Atlanta dans les contreforts des montagnes du nord de la Géorgie, officiellement nommé lac Sidney Lanier, continue d’être le foyer d’innombrables accidents – comme c’est le cas depuis le plan d’eau artificiel que certains pensent être hanté a été créé en 1956.

Le week-end du 4 juillet de cette année n’a pas été que des feux d’artifice et des maillots de bain étoilés pour certains des visiteurs du lac, qui, selon beaucoup, ne sont que les dernières victimes de la malédiction du lac Lanier et de son passé sombre et raciste.

Dans un seul des nombreux accidents mettant la vie en danger sur le lac Lanier ce week-end, une grande foule de fêtards a subi une tournure choquante des événements lorsqu’un quai entier a coulé sous eux sans raison évidente.

Plusieurs personnes ont filmé des séquences vidéo du naufrage du quai alors que celles qui se trouvaient sur le quai se précipitaient vers la terre ferme, et des clips de l’incident filmés sous différents angles ont été largement partagés sur les réseaux sociaux.

L’un des montages les plus populaires est défini sur le tube emblématique des années 90 de Céline Dion « My Heart Will Go On » de « Titanic », surnommant l’événement Dockalypse 2021 dans une légende Instagram.

Heureusement, personne n’a été blessé, mais lors d’incidents distincts, deux personnes ont été transportées à l’hôpital ce samedi après avoir subi des brûlures dans un incendie de bateau, un bateau a chaviré avec cinq personnes à bord et un autre bateau s’est échoué – ravivant les rumeurs selon lesquelles le lac est hanté en raison de son passé raciste.

Le lac Lanier est-il hanté ?

La légende urbaine raconte que le lac Lanier – site d’un « nombre inhabituellement élevé de décès… tout, des accidents de navigation et des noyades aux voitures qui glissent hors de la route et dans l’eau sans aucune raison apparente » est soit maudit soit hanté.

Non seulement le lac Lanier a coûté la vie à au moins 675 de ses visiteurs depuis sa construction, le nombre de morts dépassant parfois les 20 décès par an, mais la plupart des noyades tragiques se sont produites dans des conditions étranges.

De nombreux nageurs forts ont été perdus « près du rivage et dans des conditions d’eau calme », et certains qui ont survécu près de la noyade dans le lac ont rapporté avoir eu le sentiment « d’être traînés sous l’eau par des mains invisibles ».

Certains disent qu’un fantôme connu sous le nom de Dame du lac Lanier hante les eaux.

Plus précisément, une jeune femme nommée Delia Mae Parker Young s’est noyée dans le lac Lanier en avril 1958, aux côtés de son amie Susie Roberts.

Roberts traversait le pont Lanier en voiture lorsque, pour des raisons inconnues, elle a perdu le contrôle de sa voiture, envoyant les deux femmes à leur mort prématurée.

Un corps que l’on croyait maintenant appartenir à Young a été retrouvé – notamment les deux mains et plusieurs orteils manquants – un an plus tard, bien qu’elle n’ait été identifiée que lorsque le corps de Roberts a également été retrouvé 30 ans plus tard, en 1990.

Au fil des décennies, les gens ont affirmé avoir vu une « apparition d’une jeune femme en robe bleue » marchant le long du pont Lanier … sans ses mains.

Parmi les autres observations potentiellement surnaturelles au lac Lanier, citons un « radeau mystérieux vu flottant sur le lac tard dans la nuit », piloté par une « silhouette sombre poussant avec un poteau, une lanterne éclairant son chemin ».

Et puis il y a ceux qui croient que les structures laissées au fond du lac lors de sa création peuvent être à l’origine des nombreux accidents de navigation et des noyades.

Beaucoup disent que le lac Lanier est hanté par son histoire raciste.

Le lac Lanier abrite aujourd’hui l’une des surfaces sous-marines les plus meurtrières d’Amérique, mais avant sa construction en 1956 pour le contrôle des inondations, l’eau potable et l’énergie hydroélectrique, le site abritait diverses communautés.

Le lac réside principalement dans le comté de Forsyth, en Géorgie, qui faisait partie de la nation Cherokee jusqu’aux années 1830. À cette époque, le gouvernement américain a forcé la communauté indigène à quitter la région, faisant du comté l’une des origines les plus au sud-est du sentier des larmes.

Au cours des 80 années suivantes, le comté est devenu réhabité, y compris une communauté noire florissante composée d’environ 1 100 personnes.

En septembre 1912, une femme blanche a été violée et assassinée dans une ville connue sous le nom d’Oscarville.

Le crime a été imputé à quatre jeunes Noirs qui vivaient dans la ville – Ernest Knox, 16 ans, Oscar Daniel, 18 ans, Trussie « Jane » Daniel (la sœur d’Oscar), 22 ans, et Robert « Big Rob » Edwards, 24 ans.

Quelques jours après leur arrestation, Edwards a été lynché par une foule blanche qui a envahi sa cellule de prison, lui a tiré dessus, l’a traîné dans les rues et l’a pendu à un poteau téléphonique.

Cette démonstration de violence n’était que le début pour les résidents noirs du comté de Forsyth.

Des foules blanches, connues sous le nom de cavaliers nocturnes, se sont lancées dans une vague de violence, brûlant des églises et des commerces noirs et menaçant de faire pire si tous les résidents noirs ne quittaient pas la ville immédiatement. Terrifiée, la communauté noire a cédé et s’est enfuie, laissant la plupart de ses biens derrière elle.

Le mois suivant, Ernest Knox et Oscar Daniel ont été condamnés et quelque cinq mille personnes ont assisté à la pendaison des deux adolescents pour un crime dont ils sont aujourd’hui présumés innocents.

Puis, en 1950, le gouvernement américain a approuvé un projet d’un milliard de dollars pour construire le barrage de Buford, alimentant le lac Lanier, qui sera bientôt établi, avec l’eau des rivières Chattahoochee et Chestatee.

Créé par l’US Army Corps of Engineers et nommé en l’honneur du poète de l’armée confédérée Sidney Lanier, le processus de construction du lac Lanier impliquait la destruction de plus de 50 000 acres de terres agricoles appartenant à des Noirs, le déplacement de plus de 250 familles noires et la relocalisation de 20 cimetières noirs, cadavres inclus.

Avant que les travaux ne puissent commencer, le terrain sur lequel se trouve maintenant le lac a dû être acheté.

La première vente de terres a eu lieu en 1948, lorsqu’un passeur de 81 ans a vendu sa ferme de 100 acres au gouvernement pour 4 100 €.

Au cours des années suivantes, l’Army Corps of Engineers a procédé à l’achat de plus de cinquante mille acres de terrain. Il a été rapporté que les familles qui refusaient de vendre leur propriété ou leur entreprise se sont vu confisquer leurs terres et ont été expulsées de force.

La construction du barrage de Buford a commencé en 1950 et a duré six ans. En 1956, il a commencé à se remplir d’eau, car le site qui abritait autrefois les communautés amérindiennes et noires a été complètement inondé.

De nombreuses structures ont été déconstruites et déplacées ailleurs, mais tous les bâtiments en béton ou en brique ont été laissés à l’abandon et consommés par le nouveau lac.

Bien que des efforts aient été faits pour déplacer les corps qui reposent dans les 20 cimetières de la ville, tous n’ont pas pu être déplacés, laissant beaucoup encore au fond du lac.

Les vestiges de l’ancienne communauté se trouvent encore aujourd’hui au fond du lac Lanier.

Les ponts, les barrières de péage, les monuments historiques et les ferries sont toujours en décomposition sur le fond du lac.

L’une des pertes les plus mémorables a été une piste de course en terre d’un demi-mile connue sous le nom de Looper Speedway.

L’autoroute a été perdue jusqu’en 2007, lorsqu’une sécheresse a fait chuter considérablement les niveaux d’eau du lac Lanier, exposant des vestiges oubliés depuis longtemps.

Certains pensent que la ville oubliée au fond du lac Lanier peut être à l’origine des nombreux décès et accidents survenus sur le lac depuis sa création.

Que la malédiction du lac soit à blâmer pour son nombre de morts ou non, le lac Lanier s’avère toujours aussi dangereux.

