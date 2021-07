Le Ku Klux Klan recrute des membres dans l’Indiana

Ma grand-tante et mon oncle ont été assassinés par le Ku Klux Klan dans les années 1960.

À l’époque, ma famille vivait en Alabama. Ma grand-tante et mon oncle ont été témoins d’un crime. Le Ku Klux Klan est arrivé chez ma tante, les a ligotés devant leur fenêtre et a mis le feu à leur maison. Ils ont été brûlés vifs.

Récemment, le Ku Klux Klan a décidé de recruter de nouveaux membres dans le comté de St. Joseph, Indiana. Ils ont déposé des demandes sur le pas de la porte des résidents. Les résidents qui souhaitent rejoindre l’Église des Chevaliers nationaux du Ku Klux Klan doivent soumettre une demande comprenant leur race, leur groupe sanguin, l’adresse de leur domicile et la confirmation qu’ils sont blancs et non juifs.

Le KKK a assassiné les membres de ma famille, et maintenant ils veulent faire venir plus de membres

Le côté de ma mère de la famille est né et a grandi dans le sud. Ma grand-mère est née à Eufala, AL, et mon grand-père est né à Orlando, FL. Grandir en Alabama dans les années 1950 était difficile pour une personne noire. Tu marchais toujours sur des œufs autour des « Blancs », comme ma grand-mère les appelle.

La première rencontre de ma famille avec le Klan a eu lieu avant la naissance de ma grand-mère. A l’époque, son oncle couchait avec une femme blanche. À l’époque de Jim Crow, les relations interraciales étaient tabous. Les fréquentations, les regards, les « cris de chat » et les relations sexuelles avec la race blanche n’étaient pas tolérés. Après que la rumeur se soit répandue dans la ville au sujet de la relation de son oncle, le Klan l’a assassiné et l’a jeté dans un fossé pour que ceux qui passaient ou conduisaient le voient. Pour sa sécurité, ma grand-mère a quitté l’Alabama et s’est installée en Floride.

Bien que ma grand-mère ait déménagé en Floride, elle n’a pas échappé au racisme ou à la peur d’être noire. Être noir signifiait qu’il n’y avait pas de justice. Entendre qu’un homme ou une femme noir avait été tué par des Blancs était quelque chose que ma famille devait surmonter.

Ils devaient surveiller chacun de leurs mouvements. Grandir et entendre ces histoires horribles m’a fait craindre d’être dans des zones blanches. Chaque année à l’école pendant le mois de l’histoire des Noirs, notre école montrait des vidéos sur le mouvement des droits civiques et le mal enduré par les Blancs. D’autres enfants avaient peur mais je ne pense pas qu’ils avaient peur pour les mêmes raisons que moi. J’ai fait des cauchemars où un jour je regarderais par la fenêtre et je verrais une croix brûler dans notre jardin. J’avais une peur d’être noire que je transporte même en tant qu’adulte.

Je suis fier d’être Noir, mais je comprends que cela vient avec un fardeau à porter en Amérique.

Quand le KKK a-t-il été fondé ?

Les Ku Klux Klan sont des terroristes nationaux. Ils sont considérés comme anti-immigrés, anti-catholiques, anti-métissage, antisémites, homophobes, nativistes, racistes, ségrégationnistes et xénophobes. Ce sont des nationalistes blancs qui soutiennent la suprématie blanche.

Le Ku Klux Klan a été fondé à l’origine en 1865 à Pulaski, Tennessee par six vétérans confédérés de la guerre civile. À l’époque, le Ku Klux Klan avait peu d’élan et s’est dissous, mais pas pour longtemps. Après le tristement célèbre film de 1915, « Naissance d’une nation », l’intérêt pour le Ku Klux Klan a été restauré et le chef du KKK, William Joseph Simmons, a dirigé une résurgence du groupe.

Dans les années 1920, les membres du Klan étaient florissants avec environ 3 à 8 millions de membres à travers le pays. Les membres du Ku Klux Klan ont terrorisé et assassiné des personnes de couleur pour les contrôler et supprimer leur droit de vote. Depuis sa création en 1865, le Klan a grandi pour englober plusieurs factions à travers le pays. Il y a actuellement 160 chapitres dans 41 États, et maintenant moins de 3 000 membres.

Les symboles KKK signifient toujours la même chose qu’ils ont toujours

Le Ku Klux Klan a essayé de renommer son image en une image basée sur l’amour ces dernières années, mais nous ne l’achetons pas. Au fil des ans, avec la montée du mouvement Black Lives Matter, le Klan a cherché à utiliser la lutte pour l’égalité pour recruter des membres.

Le 17 juin 2015, Dylan Roof est entré dans l’église épiscopale méthodiste africaine Emanuel à Charleston, en Caroline du Sud, pendant une étude biblique et a assassiné neuf Afro-Américains. En quelques jours, le Klan a commencé à envoyer des dépliants de recrutement aux résidents du Mississippi, de la Californie, de la Floride, de l’Alabama, du Kansas et de la Géorgie. Pour être encore plus persuasif, ils ont inclus un sac de bonbons à la menthe poivrée et des rouleaux de tootsie.

Ce qui est encore plus choquant, c’est le message qu’ils avaient pour les membres potentiels. « Nous, les Loyal White Knights du KKK, voudrions saluer la victoire à… Dylan S. Roof qui a décidé de faire ce que la Bible lui a dit… il pour œil. Une dent pour une dent. Ils [Black people] avons versé notre sang trop longtemps. Il est temps que quelqu’un renverse le leur. Mais ils [the Klan] en quelque sorte ne se considèrent pas comme un groupe haineux.

Le Ku Klux Klan est l’un des nombreux groupes haineux du pays avec une longue histoire de discrimination, de racisme et de violence. Quand je regarde le Ku Klux Klan, je ne vois pas d’amour, je vois de haine. Les factions du Ku Klux Klan ne devraient pas être autorisées à recruter des membres. Voir la propagande des membres s’évanouir est offensant.

Il est grand temps de dissoudre le Klan.

LaShawnte Burgess est un écrivain indépendant pour YourTango qui écrit des articles de divertissement et d’actualité.