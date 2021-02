Le Kremlin dit qu’une femme qui affirme que la police l’a menacée avec un taser et a mis sa tête dans un sac en plastique pour obtenir le code PIN du téléphone devrait poursuivre les flics

Les citoyens russes qui se plaignent légitimement de leur traitement par les forces de l’ordre doivent intenter une action en justice auprès du parquet afin de protéger leurs droits civils.

C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s’est adressé à la presse jeudi.

Cette déclaration intervient après que la militante Alena Kitaeva, âgée de 21 ans, ait affirmé qu’elle s’était fait passer un sac en plastique sur la tête dans un poste de police après avoir été arrêtée lors d’une manifestation en soutien à la figure de l’opposition russe Alexey Navalny.

« Si c’était vraiment le cas, alors elle devrait déjà être dans le bureau du procureur et poursuivre », Dit Peskov. « Elle devrait utiliser toutes les possibilités offertes par la loi pour garantir ses droits civils. »

Mercredi, Kitaeva a déclaré au site Web de journalisme d’investigation russe The Insider qu’elle avait été menacée à l’intérieur du poste de police de Donskoe, près du centre de Moscou. Kitaeva dit que quatre agents l’ont forcée à abandonner son mot de passe pour déverrouiller son téléphone.

« Je leur ai dit mon mot de passe parce qu’ils ont menacé de me taser, et ils ont mis un sac sur ma tête et ont commencé à me frapper, » dit-elle. « Je n’ai pas vu à quels réseaux sociaux ils ont accédé, mais je pense qu’ils ont tout regardé. »

Elle a également déclaré avoir été menacée de fausses accusations d’agression contre un policier.

Kitaeva a été arrêté après avoir participé à une manifestation non sanctionnée le 2 février, à la suite de la peine de trois ans et demi de prison infligée à Navalny. Le jeune de 21 ans est bénévole pour Lyubov Sobol, proche allié de l’activiste. La manifestation de mardi est intervenue après deux précédentes marches les 23 et 30 janvier. Selon OVD-Info, une ONG de suivi de la police qui a reçu un financement occidental dans le passé, 1 386 personnes ont été arrêtées à un moment donné mardi.

