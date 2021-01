Le Kirby Café de Tokyo ajoute une pizza au chocolat à son menu

La chaîne Kirby Café est délicieusement bizarre. Avec des plats présentant les visages et les formes générales de Kirby et de ses amis, et des noms comme « Fondant au chocolat que Meta Knight sort sournoisement de sa cape », cela ressemble au genre d’endroit où nous aimerions aller. Vous pouvez même commander des boissons garnies d’une guimauve de « fesses de Kirby ».

Le menu du Kirby Café est ajouté pour une durée limitée, du 15 janvier au 28 février, avec tous les ajouts sur le thème des fruits et du chocolat. Grâce aux traductions de Moshi Moshi, nous pouvons apprécier les noms des nouveaux plats, qui incluent « Kirby Café’s Stovetop Dessert Pizza ~ Looking Out The Chocolate Train Window », une trempette au pain au chocolat appelée « Waddle Dee Loves Chef’s Chocolate Pan Stew », et un soda au chocolat à la fraise nommé « Old Odyssey » d’après le troisième niveau de Kirby: Triple Deluxe.

Nintendo / Laboratoire HAL, Inc. © Nintendo / Laboratoire HAL, Inc. © Nintendo / Laboratoire HAL, Inc.

Que pensez-vous de la pizza au chocolat? Fusion culinaire géniale ou horrible gaspillage de pizza? Faites le nous savoir dans les commentaires.