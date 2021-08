Le kickstarter du pad sans fil PS2, PS1 bat l’objectif d’engagement avec du temps à perdre

Un Kickstarter pour une manette sans fil qui se connecte à la fois à une console PlayStation 2 et PS1 a dépassé son objectif de promesse de 20 000 € avec une semaine à perdre. Conçu par une entreprise familiale nommée Retro Fighters, 1 875 contributeurs ont jusqu’à présent collecté plus de 125 000 €. Nommé le Wireless Defender, le pad se connecte aux deux consoles via un récepteur sans fil placé dans le port où vous connecteriez normalement les contrôleurs filaires par défaut. Le produit devrait être expédié en janvier 2022, avec une promesse de don de 34 € vous récompensant avec le contrôleur lui-même, un dongle sans fil, un manuel d’instructions et un câble de chargement USB.

Étant donné que l’objectif ambitieux de 120 000 € a été atteint, Retro Fighters étendra la compatibilité du contrôleur au système PS1 Classic, Nintendo Switch, PC et MAC via la connexion USB. Disponible en gris classique, noir, vert transparent et bleu transparent, l’équipe dispose d’un « prototype de pré-production fonctionnel à 100 % prêt à l’emploi ! Tous les moules, PCBA et composants internes sont prêts. Nous sommes dans la phase de test finale, puis nous commencera la production. »

L’appareil aurait une autonomie de plus de 10 heures et une portée sans fil de plus de 9 mètres. Encore une fois, s’engager à 34 € vous rapporte l’ensemble complet (vous pouvez choisir la couleur de votre contrôleur), avec des niveaux plus élevés comprenant plus de pads. Il s’agit du cinquième Kickstarter réussi de Retro Fighters, ce qui signifie que le projet ne disparaîtra pas soudainement dans les airs. « Nous sommes fiers d’écouter et de communiquer avec nos collègues rétro gamers et de créer des produits conçus pour maximiser l’expérience de jeu. Nous nous efforçons d’offrir l’excellence quotidienne en matière de service client et d’exécution opérationnelle. »

Êtes-vous intéressé à en prendre un? N’oubliez pas que le Kickstarter reste une semaine de plus. Partagez vos réflexions générales dans les commentaires ci-dessous.