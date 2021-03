Le Kia EV6 se voit (un peu): ce SUV 100% électrique promet une charge de 800 V et une autonomie d’environ 500 km

Kia vous voulez oublier les moteurs à combustion. L’entreprise souhaite disposer de sept voitures entièrement électriques d’ici 2027, et pour y parvenir, elle s’est associée à Hyundai, avec lequel partager la plateforme E-GMP.

Le premier fruit de cette initiative sera la Kia EV6, un SUV 100% électrique qui partage de nombreuses caractéristiques avec l’IONIQ 5. Ce constructeur a déjà montré quelques images dans lesquelles on aperçoit le design d’une voiture qui se vantera d’une charge rapide et d’une autonomie d’environ 500 km.

L’EV6 est le premier d’une ligne

Le teaser montré par Kia laisse entrevoir les lignes de ce SUV avec une taille arrière surélevée et un design avec des détails certainement attrayants que nous pourrons en savoir plus en détail très bientôt, lorsque Kia présentera le modèle dans son intégralité.

Jusque-là, il y a beaucoup d’inconnues, mais nous savons que le véhicule est le premier de Kia qui profitez de la plateforme E-GMP qui sera à la base de la transformation totale de ce constructeur dont l’engagement dans l’électrique commence avec l’EV6.

Cette nomenclature sera maintenue pour tous les modèles de l’entreprise, allant de EV1 à EV9 selon la taille de chaque véhicule. Nous sommes donc confrontés à l’un des modèles les plus ambitieux, et en fait il partagera certaines caractéristiques avec la Hyundai IONIQ 5 que nous avons rencontrée récemment.

Ainsi, on s’attend à ce que deux configurations soient proposées: une avec un moteur arrière et une autre avec un moteur avant et arrière qui permettrait d’obtenir un puissance combinée maximale de 306 ch.

Ce SUV devrait passer de 0 à 96 km / h en moins de trois secondes, mais plus pertinent que cela est son autonomie, qui dépendra de la capacité des batteries. Ceux-ci seront disponibles en deux variantes: un 58 kWh et un autre de 72,6 kWh avec lequel il atteindra 500 km d’autonomie.

Ces batteries bénéficieront également d’une charge rapide à 400 V et également à 800 V qui jusqu’à présent n’avait été vue que sur Porsche Taycan. Avec des installations de recharge de 200 kW nous pouvons recharger de 10 à 80% de la capacité de la batterie en seulement 18 minutes, mais si nous voulons faire un arrêt plus court, nous aurons environ 100 km d’autonomie supplémentaire avec une charge d’environ 5 minutes.

La Kia EV6 est attendue est définitivement présent dans quelques jours, comme le constructeur a promis de le lancer dans le monde entier au cours du premier trimestre 2021.