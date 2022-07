Le K-drama qui sort ce samedi sur Netflix et qui vous fera oublier Love Alarm

Netflix

Une nouvelle fiction coréenne arrive sur l’écran de Netflix qui a déjà sa diffusion locale, mais maintenant elle peut être vue partout dans le monde. Tout savoir sur cette série !

©NetflixLe K-drama qui sort ce samedi sur Netflix et qui vous fera oublier Love Alarm.

Les séries coréennes se sont positionnées comme l’une des principales considérations pour les téléspectateurs ces dernières années lorsqu’ils apprécient le contenu, de sorte que le service de streaming Netflix Il a un large éventail d’options de ce style. Pour continuer à développer le genre au sein de sa bibliothèque, un nouveau titre arrivera cette semaine qui arrive avec de grandes attentes et peut attraper le public immédiatement.

Si nous parlons de K-dramas, il est inévitable de mentionner l’événement qui a causé Alarme d’amour sur la plateforme avec ses saisons, étant un succès mondial que peu de programmes sud-coréens ont atteint. La Corée du Sud a également fait fureur pour Le jeu du calmarqui développe son deuxième volet, mais la nation asiatique a des productions plus intéressantes, telles que Alchimie des âmes.

Ce programme réalisé par Park Joon-hwa a commencé à être diffusé à la télévision sud-coréenne sur tvN le 18 juin et actuellement ses épisodes arrivent tous les samedis et dimanches, mais la bonne nouvelle pour les amateurs du genre est que sera disponible sur Netflix en streaming à partir de ce samedi 23 juillet. Vous y trouverez dans sa distribution principale Lee Jae-wook, Jung So-min, Hwang Min-hyun, Shin Seung-ho, Yoo Jun-sang, Oh Na-ra et Jo Jae-yoon, entre autres.

+En quoi consiste Alchemy of Souls ?

Ce drame fantastique historique tourne autour de l’amour et de la croissance de jeunes sorciers confrontés à l’énergie céleste et surmontant leur destin fatidique. Il suit principalement l’histoire d’un guerrier d’élite nommé Nak-su, dont l’âme est accidentellement piégée dans le corps faible de Mu-deok, le serviteur du noble Jang Wook. Le cadre est un monde imaginaire qui s’inspire des histoires des réfugiés de Goguryeo avant la fondation de Balhae, mais n’est pas basé sur une histoire vraie.

Au total, la série Alchimie des âmes Il est composé de deux saisons de 20 chapitres, qui arriveront une par semaine pour les abonnés de Netflix. Bien qu’il ait eu une production compliquée en raison de Covid-19 et des accusations de plagiat d’un drame chinois appelé jamais la nuitLa vérité c’est que en Corée du Sud, il obtient un taux d’audience élevé et sur le site Web IMDb, il maintient un excellent score de 8,6 sur 10.

