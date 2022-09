Le K-Drama Prime Video qui peut surpasser « Woo, A Lawyer Extraordinaire »

in

Woo, un avocat hors norme est l’un des k-dramas préférés de Netflix. Mais maintenant, Prime Video a trouvé une série pour la couronner. Le rencontrer.

©IMDBWoo, un avocat hors norme dépassé par une série Amazon

En juin, Netflix a de nouveau misé sur les k-dramas avec la première de Woo, un avocat hors norme. La série, mettant en vedette Parc Eun Bin est arrivé au géant du streaming captivant des milliers de téléspectateurs à travers le monde pour son intrigue passionnante et captivante. En fait, il a atteint un tel point qu’il est devenu l’un des drames coréens les plus regardés de l’histoire du classement mondial des la société dirigée par Ted Sarandos.

A tel point que, voyant un tel succès, Netflix n’a pas hésité à continuer avec Woo, un avocat hors norme et ils ont déjà confirmé qu’il y aura une deuxième saison. En effet, il y a quelques heures à peine, la fin définitive de la première édition était connue et, sans aucun doute, c’est une histoire qui a beaucoup à faire. Même ainsi, pour le moment, il n’y a aucune information sur une date de sortie ou sur le moment où elle pourrait arriver avec de nouveaux épisodes.

Cependant, de nombreux fans continuent de vouloir continuer à voir ce type d’histoire et, à cette occasion, Amazon Prime Video est la plateforme qui a la série idéale à ne pas manquer Woo, un avocat hors norme. Eh bien, ce service à la demande a alyce tokyo dans son catalogue, une série d’une saison de 12 épisodes qui englobe à la fois romance et drame et beaucoup d’émotions dans ces chapitres qui racontent une histoire tout aussi captivante.

Avec Aya Asahina, Alice de Tokyo suit l’histoire de quatre anciens camarades de classe qui partagent un appartement à Daikanyama, Tokyo. Tous, bien qu’ils vivent ensemble, poursuivent leur propre bonheur. D’une part, Arisugawa Fuu travaille pour une société de production de design et est fan de mode, elle dépense donc la majeure partie de son salaire en vêtements. Hada Mizuho est un artiste manga en herbe, tandis que Sakuragawa Rio fait de la médecine psychosomatique et Enjoji Sayuri travaille pour une galerie d’art à Ginza.

Ils sont tous les quatre très proches, mais au-delà de leur amitié, ils vivent chacun de leur vie et sont la parfaite preuve d’amour, de compagnie et de relations. Donc, pour ceux qui ont aimé Woo, un avocat hors norme, cette série étant si similaire avec ses messages, est l’option parfaite pour en profiter jusqu’à l’arrivée de la nouvelle édition. Cependant, il convient de noter que Alice de Tokyo n’a actuellement qu’une seule saison disponible sur Prime Video.

