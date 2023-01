Le k-drama politique qui fait fureur sur Netflix avec seulement deux chapitres

NETFLIX

Si vous aimez les drames politiques à suspense, c’est la fiction à ajouter à votre liste Netflix. Découvrez comment cette production sud-coréenne est devenue un succès.

©NetflixUn k-drama plein de suspense et politique est arrivé sur la plateforme de streaming.

Même si Netflix propose des productions du monde entier, la vérité est que les tendances de la plateforme de streaming sont généralement dirigées par des fictions nord-américaines. Pourtant, il y a un pays qui prend de plus en plus de poids avec ses séries, qui deviennent vite les plus regardées et qui parviennent à émouvoir les utilisateurs. Il s’agit de Corée du sudqui a créé un k-drame récemment et il fait déjà fureur.

La bande en question s’intitule Le tramway et a été créé par Kim Moon-gyo, Kwon Da-som et Rheu Bo-ri. Bien qu’il s’agisse d’une production de 16 épisodes au total, le service d’abonnement n’a publié que les deux premiers chapitres qui durent pendant 60 minutes. Si vous êtes pris par les histoires qui se combinent drame, politique et suspensevous devez l’ajouter à votre liste dès que possible.

Synopsis du Tram :

Le protagoniste de cette histoire est Kim Hye-joo, l’épouse d’un membre de l’Assemblée nationale qui travaille dans un atelier comme réparateur de livres. Bien que sa vie semble se dérouler sans encombre, une tragédie soudaine apporte du chagrin à la famille. Apparemment, une découverte choquante a mis à nu sa vie privée, obligeant cette femme à se confronter à des secrets de famille et à un passé trouble.

La remorque du tramway :

Casting du Tram :

Kim Hyun-joo dans le rôle de Kim Hye-ju

Hee-soon Park en tant que Nam Joong-do

Mu Yeol Kim dans le rôle de Jang Woo Jae

Kim Mi-kyung dans le rôle de Woo Jin Seok

Seo Jung-yeon dans le rôle de Hyun Yeo Jin

Choi Myung-bin dans le rôle de Nam Yoon Seo

Complétez le casting :

Jung Soo Bin Kim Soo Bin

Jung Soon-won dans le rôle de Go Min Seok

Jang Gwang dans le rôle de Kang Soon Hong

Hae-yeon Kil dans le rôle de Lee Yoo Shin

Tae-young Ki dans le rôle de Choi Ki-young

Sa-Bong Yoon dans le rôle de Kim Bitna

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?