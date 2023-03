Le K-DRAMA NETFLIX le plus regardé MAINTENANT qui vous gardera collé à la plate-forme

Netflix

Il y a des genres qui font fureur dans le monde et qui continuent de croître. Parmi eux se trouvent les drames k, qui sont les plus choisis, du moins sur Netflix. La plate-forme de streaming a un contenu étendu de ce type et y parvient toujours avec succès.

C’est pour ça que Netflix continue de miser sur les k-dramas et en contient une grande variété dans son catalogue. Même ainsi, la réalité est qu’il y en a un qui prend tous les regards et ne cesse de grandir. En fait, c’est le plus regardé actuellement.

Le k-drama le plus regardé sur Netflix aujourd’hui :

Bien que, pour le moment, il n’y ait pas de k-drama qui surpasse Wow, un avocat extraordinaire, qui est entré le plus regardé dans l’histoire de Netflix, la vérité est que maintenant il y en a un autre qui est une tendance. Il s’agit ni plus ni moins de La gloirequi vient de sortir sa deuxième saison.

La nouvelle édition de La gloire conduit une nouvelle fois la série à se placer dans le classement des plus vues. La grande preuve en est que selon Flix Patrol, actuellement, se classe 6e dans plus de 300 pays. Et, cette position est maintenue depuis plus de six semaines.

C’est-à-dire, La gloire C’est actuellement le k-drama le plus regardé sur Netflix et, sans aucun doute, l’idéal pour vous garder collé à la plateforme. Eh bien, il convient de noter qu’il a une grande combinaison de mystère et de drame car il suit la vie d’une femme qui ne vit que pour se venger des agresseurs qui ont ruiné son enfance et sa vie.

