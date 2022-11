Le k-drama caché de Netflix qui est un joyau et que vous ne devriez pas manquer

Netflix

Netflix n’arrête pas d’ajouter des k-dramas à son catalogue et la preuve en est la perle rare qui fait fureur en ce moment. la connaître.

©IMDBmon premier vrai amour

Il y a quelque chose qui n’est pas à discuter et c’est que ces derniers temps Netflix trouvé en Corée un grand fournisseur de produits de piégeage. La preuve en est la panacée des succès du pays asiatique et qui ne cessent de croître. Eh bien, après avoir trouvé un puissant créneau d’intérêt, le géant du streaming s’est mis à générer son propre contenu, tel que des drames. En réalité Wow, un avocat extraordinaire C’est un exemple clair puisque grâce à la plateforme elle a été renouvelée pour une deuxième saison.

Cependant, le catalogue de Netflix est si immense que, comme cela s’est produit avec plus d’une fiction, plusieurs k-dramas ont été perdus dans la bibliothèque. De plus, il y a une production impossible à ignorer, mais qui est très cachée parmi toutes les séries. Un bijou sans égal où l’amour et l’amitié sont primordiaux. la connaître.

Le k-drama Netflix qui est un joyau et que vous ne devriez pas manquer :

Il existe de nombreux k-dramas qui réussissent sur Netflix, mais aucun n’atteint un niveau aussi élevé que mon premier vrai amour. Cette fiction compte au total deux saisons de huit épisodes chacune dans lesquelles la tendresse est primordiale. Cependant, la chose la plus importante à propos de cette bande est le message profond qu’elle laisse et la façon dont elle a réussi à captiver les téléspectateurs grâce à cet enseignement.

De quoi s’agit-il?mon premier vrai amour raconte la vie des premiers amours et de l’amitié. Un couple d’amis qui ont la vingtaine et, bien qu’il semble qu’ils vivent un amour platonique strict, l’amitié commence peu à peu à se transformer pour se rendre compte qu’ils tombent lentement amoureux. Cependant, comme tous les drames romantiques, les complications surviennent lorsque la jeune femme commence à avoir des sentiments pour sa meilleure amie. Dans une aventure de romance, d’amour, d’amitié et de rêves, où les enchevêtrements du cœur nous rappelleront notre premier grand amour.

Sans aucun doute une histoire passionnante dans laquelle l’amour et la compréhension des relations sont la chose la plus importante. De plus, il met parfaitement en vedette des acteurs comme Ji Soo, Jung Chae-yeon, etc. C’est une fiction idéale pour profiter d’un week-end romantique et d’apprentissage attaché à Netflix.

