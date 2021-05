Le jugement perdu se dirige vers PS5 et PS4 en septembre

Sega a annoncé que Jugement perdu arrive sur PS5 et PS4 en septembre de cette année. Cela fait partie de leur révélation du Jour du Jugement, et le jeu semble avoir un ton plus sombre. Explorez le prochain chapitre de la populaire Yakuza série alors que le jeu entre en tant que préquelle de l’histoire connue.

Des rumeurs ont commencé à se répandre sur ce titre au début du mois de mars de cette année, et beaucoup s’attendent au retour de Takayuki Yagami et Kaito. Alors que le compte Twitter officiel de Yakuza a révélé de nouvelles images de Yagami, la révélation du Jour du Jugement a officiellement annoncé qu’un nouveau jeu est à venir.

Il est important de savoir que Jugement perdu n’est possible qu’en raison des réponses positives des fans envers Jugement. Le jeu devrait sortir dans le monde entier et le directeur de la localisation a déjà reconnu le défi de cette tâche.

En ce qui concerne le cadre, le jeu entre en décembre 2021, soit trois jours après l’affaire de harcèlement sexuel d’Akhirio Ehara. Après la découverte d’un cadavre dans le quartier Isezaki Ijincho de Yokohama, le détective privé Takayuki Yagami est appelé pour enquêter.

Le jeu emmènera les joueurs à travers Kamurocho et Ikincho, et beaucoup qualifient l’histoire de profonde et de suspense. Comme des titres similaires dans le Yakuza série, le jeu aura des scènes plus légères, y compris des histoires d’école, qui montrent un côté unique de Yagami.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une aventure policière où les joueurs contrôlent Takayuki Yagami pendant qu’il est sur l’affaire. Les joueurs ont le choix entre trois styles de combat: Crane Style pour le contrôle de la foule, Tiger Style pour un combat individuel et Sanke pour les postures de contre-attaque.

Les fans devront affronter des segments furtifs difficiles, des missions de suivi et de nouvelles quêtes secondaires qui explorent les personnages secondaires. Cette aventure unique se déroule dans le Yakuza Le scénario est conçu pour ouvrir les yeux des fans et montrer un autre regard sur le scénario notoirement profond du jeu.

Sur la base de ce que les fans savent jusqu’à présent, les joueurs n’ont pas besoin d’une compréhension préalable pour profiter de ce titre. le Yakuza La série s’appuie généralement sur chaque édition, mais ce jeu peut être abordé indépendamment et toujours apprécié.

C’est un titre mature qui convient le mieux aux joueurs adultes. Le sexe, le meurtre et la violence sont des thèmes courants et les entreprises criminelles peuvent déranger un public plus jeune.

Jugement perdu devrait sortir le 24 septembre de cette année. Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le développeur Twitter et d’autres médias sociaux.