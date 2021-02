Le jugement génial du spin-off de Yakuza dévoile une version PS5 en avril

Des trucs sympas, nous venons de réfléchir à la qualité d’une suite du titre PlayStation 4 Judgment, et maintenant le jeu original fait peau neuve avec une version de nouvelle génération. Ce spin-off des titres principaux de Yakuza donne une tournure policière aux procédures, et en ce qui nous concerne, c’est aussi l’un des meilleurs. SEGA a confirmé qu’une version PlayStation 5 est maintenant en préparation, sortie le 23 avril 2021 et au prix de 39,99 €. Cependant, ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 ne bénéficieront pas d’une mise à jour gratuite. Vous devrez racheter Judgment si vous souhaitez revenir aux aventures de Takayuki Yagami.

La version PS5 prendra en charge 60 images par seconde, des temps de chargement nettement améliorés, et comprend tous les DLC précédemment publiés. Cependant, cela ne représente que quelques packs de bataille et de petite amie. Dans la revue 8/10 de la PS4 Push Square, nous avons qualifié Judgment de thriller policier absolument génial. « Comme nous en sommes venus à l’attendre de Yakuza Studio, l’écriture et les personnages de Judgment sont de premier ordre, et c’est sans doute un endroit parfait pour commencer si vous cherchez à explorer les rues de Kamurocho pour la première fois. Une autre excellente démonstration d’un développeur. c’est au sommet de son art. » Cette réédition mise à jour sur PS5 ne fera que rendre cette expérience spéciale encore meilleure.

