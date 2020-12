Le juge Tamra dit que la réunion de la saison 15 du RHOC est «  meilleure que toute la saison  », tease un possible camée

Tamra Judge renverse le thé sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange Réunion de la saison 15. L’ancienne star de Bravo a eu un aperçu de ce qui s’est passé avec les dames à la réunion, même si elle ne fait plus partie du casting. Le juge affirme que l’émission organisée par Andy Cohen est meilleure que toute la saison. Elle a également tease qu’il y avait une possibilité qu’elle fasse une apparition.

Quels secrets Tamra Judge a-t-elle révélés?

Bien que le juge soit parti RHOC avant la saison 15, elle est restée en contact avec certaines des femmes au foyer toujours dans l’émission. Son amie la plus proche est Braunwyn Windham-Burke, qui a eu une saison difficile dans la série de télé-réalité Bravo traitant de sa sobriété. Le juge a déclaré que lors de la réunion, elle a parlé à Windham-Burke mais ne sait pas si cela fera le montage final.

« J’ai eu un petit retour et j’ai reçu un appel téléphonique pendant la réunion », a déclaré Judge sur Le scoop hebdomadaire avec CJ sur Instagram Live. «Vous pourriez le voir, je ne sais pas.

Le juge affirme que beaucoup de choses se sont produites après la fin du tournage de la série et les dames se confrontent.

«Je pense que beaucoup de choses se passent hors caméra et ce n’est pas vraiment montré après la fin de la saison», a poursuivi Judge. «Orange County a eu une saison de tournage très courte cette année à cause de COVID, donc ils vont avoir une courte saison, point final. Presque la moitié de la saison a été filmée pendant COVID, donc ils ne pouvaient pas voyager ou aller au restaurant. Je ne pense pas que le casting était aussi fort qu’il aurait pu l’être. À la réunion, tout va arriver parce que toutes les filles étaient contre Braunwyn.

En raison du drame lourd, le juge dit que la réunion devrait être meilleure que le reste de RHOC Saison 15.

« Ils ont tourné la réunion hier et je pense que la réunion va être meilleure que toute la saison », a déclaré Judge.

Emily Simpson a exprimé un sentiment similaire après avoir filmé le RHOC réunion.

«C’est ce que je vais vous dire sur le RHOC retrouvailles: 1. Je suis épuisé. 2. Ce seront les meilleures retrouvailles depuis des années », a posté Simpson sur ses histoires Instagram.

Tamra Judge est séparée de Shannon Beador

Avant de partir RHOC, Le juge avait une bonne amitié avec Shannon Beador. Cependant, les choses ont changé lorsque Judge n’était plus un acteur à plein temps de la série Bravo.

«Dès que nous ne sommes plus dans la série, elle n’a plus de temps pour nous et ça me fait vraiment mal», a déclaré Judge à ET en avril. «Je me sentais comme dans la série, hors de la série, peu importe, c’était mon amie, tu sais? Je l’ai aidée à traverser ce divorce, j’ai passé des heures au milieu de la nuit à répondre aux appels téléphoniques.

Beador a porté un coup bas au juge en révélant qu’elle n’avait plus aucune raison de lui parler, et qu’elle vivait loin.

«Je n’ai vraiment plus aucune raison d’être avec eux», a déclaré Beador à Entertainment Tonight. «Nous vivons, à peu près à 45 minutes l’un de l’autre, donc ce n’est pas comme si nous étions dans les mêmes cercles sociaux ou quelque chose du genre. Je ne sais pas quand je les croiserai un jour.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE sur Bravo.