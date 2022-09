Le juge Smith, Brigette Lundy-Paine et d’autres vedettes du thriller d’horreur A24 J’ai vu la télé briller

Le juge Smith et Brigette Lundy-Paine joueront dans J’ai vu la télé briller, une nouvelle fonctionnalité d’horreur d’A24 et Fruit Tree. La ligne de connexion du projet voit deux adolescents parias, joués par Smith et Lundy-Paine, qui se lient autour d’un amour partagé pour une émission de télévision effrayante. Cependant, la frontière entre la télévision et la réalité commence à s’estomper après l’annulation mystérieuse de l’émission.

Smith était l’une des vedettes de Jurassic World : Dominion, la dernière entrée de la franchise de longue date qui dure depuis 1993 ou 1990, date à laquelle Michael Crichton a publié le livre original. Malgré des critiques médiocres, Jurassic World: Dominion a rapporté 984 millions de dollars dans le monde. Le prochain film de Smith jouera dans Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs aux côtés de Chris Pine, Hugh Grant et Sophia Lillis.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lundy-Paine était l’une des stars du drame comique bien accueilli Atypique, que vous pouvez regarder les quatre saisons sur Netflix. Ils étaient dans Bill et Ted font face à la musique comme Billie Logan, la fille de Ted Logan (Keanu Reeves). En plus de cela, ils sont également apparus dans le drame nominé aux Oscars 2019 Bombequi mettait en vedette Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie.

Selon Le journaliste hollywoodien, « il y a un fort contingent musical dans la production avec l’artiste indie rock Lindsey Jordan (Snail Mail), le musicien-réalisateur Fred Durst, Haley Dahl’s Sloppy Jane (avec Phoebe Bridgers) et King Woman également à l’appel », et Amber Benson. Elle a prêté sa voix à Music for Elevators d’Anthony Stewart Head aux côtés de Hanes Marsters et Alyson Hannigan.

Helena Howard, qui a récemment joué dans The Wilds après son rôle décisif dans Madeline’s Madeline, et Danielle Deadwyler (Plus ils tombent) jouera également dans la production. Les autres acteurs incluent Ian Foreman (Laisse celui de droite dedans), Michel Maronna (Les Aventures de Pete & Pete), Conner O’Malley (Vaste ville), Emma Porter (SOS Fantômes : l’au-delà), et Danny Tamberelli (Grand Theft Auto V).

L’équipe et les sociétés de production

Jane Schoenbrun, qui a précédemment réalisé Nous allons tous à l’exposition universellesera à la fois scénariste et réalisateur de J’ai vu la télé briller. Il sera produit par Fruit Tree, la bannière dirigée par Emma Stone, l’actrice de films tels que La La Terre, Zombielandet Cruelle (un film non terrestre). Stone et ses partenaires Fruit Tree Dave McCary et Ali Herting produiront le projet aux côtés de Sarah Winshall avec Smudge Films et Sam Intili.

A24 finance et gère la sortie mondiale. Parmi leurs crédits de films d’horreur figurent Le Vitch, Héréditaire, Xet plus récemment, Corps Corps Corps. Ils se sont diversifiés dans une grande variété d’autres genres, avec des films tels que Spring Breakers, Ex-Machina, Dame Oiseauet Tout partout tout à la fois. Ils se sont récemment lancés dans le stop-motion avec Marcel le coquillage chaussé.

J’ai vu la télé briller marquera la poursuite de la collaboration entre Fruit Tree et A24. Ensemble, ils produisent l’adaptation télévisée de Stacy Willingham Un scintillement dans le noir. Ils ont travaillé ensemble sur le premier film de Jesse Eisenberg, Lorsque vous avez fini de sauver le monde, qui mettait en vedette Julianne Moor et Finn Wolfhard. Stone jouera également aux côtés de Nathan Fielder et Benny Safdie dans A24 La malédiction pour Show Time.