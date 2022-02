Le juge Rinder dénonce le public qui a « applaudi » et « acclamé » la blague « raciste à couper le souffle » de Jimmy Carr sur l’Holocauste

Au cours du bref segment, Carr parle de l’Holocauste et des atrocités horribles commises par les nazis – remarquant que tout n’était pas mauvais.

Il dit : « Quand les gens parlent de l’Holocauste, ils parlent de la tragédie et de l’horreur de six millions de vies juives perdues à cause de la machine de guerre nazie.

« Mais ils ne mentionnent jamais les milliers de Tsiganes qui ont été tués par les nazis.

« Personne ne veut jamais en parler, parce que personne ne veut jamais parler des points positifs. »

La blague controversée a été accueillie par des applaudissements du public, les gens ont entendu des hurlements de rire.

Cependant, le présentateur de télévision Rinder les a accusés d’être complices du racisme du comédien, les qualifiant de « merdes incorrigibles ».

Partageant un clip de son émission de radio où il a discuté de la blague, il a écrit : « La « blague » de Jimmy Carr suggérant que le génocide systématique des gitans pendant l’Holocauste était une « bonne chose » est d’un racisme à couper le souffle.

« Ce qui est vraiment troublant, ce n’est pas seulement le bâillon, c’est qu’en l’entendant, au lieu de partir, le public a applaudi, hurlé et applaudi. »

Il a ajouté plus tard: « Les comédiens de la classe moyenne peuvent faire de l’ironie et repousser intelligemment les limites, donc c’est » ok « . Imaginons la réaction à cette blague si elle avait été filmée dans un club de travailleurs devant un public en liesse. »

Rinder n’est pas la seule personne à appeler Carr, qui n’a pas encore répondu à la critique, pour ses commentaires.

L’écrivain Mickey Walsh, qui est un gitan rom, s’est dit consterné par les paroles de Carr.

Il a déclaré: « Je ne sais pas ce que je devrais être le plus vidé ou dégoûté ici … le genre de racisme avec lequel nous, les GRT, sommes obligés de vivre tous les jours … c’est toujours tout à fait acceptable de nous diaboliser et notre disparition en tant que une blague… ou les réactions de cris et d’acclamations du public.

« Il n’en résultera aucune responsabilité absolue. En tant que voyageurs, Roms et Tsiganes au Royaume-Uni, nous savons très bien que la haine envers nous est considérée comme une bonne chose.

Et la secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré Petit-déjeuner de la BBC que le gouvernement envisageait de modifier la loi qui rendrait les sites de streaming comme Netflix plus responsables de leur contenu.

Elle a déclaré: « Nous examinons une législation via le projet de loi sur les médias qui mettrait en œuvre ces commentaires d’autres sites de streaming vidéo à la demande comme Netflix.

« Il est donc intéressant que nous examinions déjà une future législation pour intégrer ce genre de commentaires. »

Elle a poursuivi: « Eh bien, ce n’est pas de la comédie.

« Ce que Jimmy Carr a fait hier soir n’est pas de la comédie.

« Et vous savez, je ne suis pas un ange sur Twitter, personne ne l’est, mais je voudrais juste dire que rien de ce que j’ai mis sur Twitter n’a été nuisible ou abusif.

« Mais hier soir… les commentaires de Jimmy Carr, personne ne peut appeler ça, vous savez, flocon de neige ou réveil, c’est juste… c’était juste épouvantable. »